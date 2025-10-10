Unisciti alla nostra fan page
IncCMOOnArray - libreria per MetaTrader 5
La classe CMOOnArray è destinata al calcolo dei valori dell'indicatore CMO(Chande Momentum Oscillator) mediante un buffer di indicatori.
Applicazione:
Nella funzione OnInit() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Init() con i parametri:
- int aPeriod - periodo dell'indicatore.
Nella funzione OnCalculate() dell'indicatore, viene richiamato il metodo Solve() con i parametri:
- const int aRatesTotal - variabile rates_total dai parametri della funzione OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variabile prev_calcata dai parametri della funzione OnCalculate();
- double & aData[] - buffer con i dati per il calcolo dell'indicatore;
- double & aCMO[] - valore calcolato dell'indicatore.
Metodi aggiuntivi:
- int BarsRequired() - restituisce il numero minimo di barre per il calcolo dell'indicatore;
- string Name() - restituisce la stringa con il nome dell'indicatore;
Il file Test_CMOOnArray.mq5 è un indicatore con un esempio di utilizzo della classe CCMOOnArray. Il file IncCMOOnArray deve essere collocato nella cartella MQL5\Include\IncOnArray della cartella dei dati del terminale (la cartella IncOnArray deve essere creata).
L'indicatore Chande Momentum Oscillator (CMO) è stato pubblicato per la prima volta nel libro "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". L'intervallo di valori di questo indicatore è compreso tra +1 e -1. Le zone di +0,5 e -0,5 sono considerate rispettivamente di ipercomprato e ipervenduto.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/635
