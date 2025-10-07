Quando si utilizzano oggetti grafici di testo negli indicatori, spesso è necessario inserire la possibilità di cambiare il tipo di carattere di un oggetto grafico di testo nei parametri di input dell'indicatore.



Quando si lavora con un indicatore di questo tipo e si vuole cambiare il tipo di carattere, è abbastanza naturale digitarlo a mano sotto forma di stringa, nei parametri di input, ma è piuttosto scomodo e comporta anche degli errori. A questo scopo è molto più pratico utilizzare variabili basate su enumerazioni ed elenchi di menu a discesa. Questo modulo funzionale è stato progettato per risolvere questo problema.

Si può capire come lavorare con la libreria da un esempio. Supponiamo di avere un indicatore (ChartInfo_Old.mq5) che visualizza una scritta informativa in uno degli angoli del grafico. Ecco i suoi parametri di ingresso:

input string Text= "Real" ; input color TextColor=Red; input int FontSize= 24 ; input type_font FontType=Font7; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ;

Con questo codice per i parametri di input, la finestra dei parametri di input dell'indicatore avrà questo aspetto:





Per evitare che l'utente dell'indicatore debba digitare la variante di carattere di cui ha bisogno, il codice subisce le seguenti trasformazioni:

1. Utilizzando la direttiva #include , aggiungiamo il contenuto del file GetFontName.mqh prima della dichiarazione dei parametri di input dell'indicatore:

#include <GetFontName.mqh>

2. Cambiare la stringa del parametro di ingresso FontType:

input string FontType= "Courier New" ;

alla stringa

input type_font FontType=Font7;

In questo modo abbiamo cambiato leggermente il significato dell'uso della variabile. Il significato della precedente variabile sarà incorporato in una nuova variabile stringa, che dichiareremo a livello globale.

string sFontType;

Successivamente, dovremo sostituire la variabile FontType con sFontType nel codice dell'indicatore. Questo dovrebbe essere fatto in un solo punto:

SetTLabel( 0 , "Info_Label" , 0 ,WhatCorner, ENUM_ANCHOR_POINT ( 2 *WhatCorner), 5 ,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

Ora nel blocco OnInit() dobbiamo inizializzare la variabile sFontType, per la quale dobbiamo aggiungere solo un paio di righe di codice:

CFontName FONT; sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

Dopodiché è possibile compilare l'indicatore ChartInfo.mq5 corretto.

Ora è possibile vedere le modifiche nella finestra dei parametri di input dell'indicatore:





Lavorare con la modifica del carattere nei parametri di input dell'indicatore è diventato molto semplice e comodo.