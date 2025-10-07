CodeBaseSezioni
Librerie

GetFontName - libreria per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(26)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
getfontname.mqh (5.2 KB) visualizza
\MQL5\Indicators\
chartinfo.mq5 (6.29 KB) visualizza
chartinfo_old.mq5 (5.98 KB) visualizza
Quando si utilizzano oggetti grafici di testo negli indicatori, spesso è necessario inserire la possibilità di cambiare il tipo di carattere di un oggetto grafico di testo nei parametri di input dell'indicatore.

Quando si lavora con un indicatore di questo tipo e si vuole cambiare il tipo di carattere, è abbastanza naturale digitarlo a mano sotto forma di stringa, nei parametri di input, ma è piuttosto scomodo e comporta anche degli errori. A questo scopo è molto più pratico utilizzare variabili basate su enumerazioni ed elenchi di menu a discesa. Questo modulo funzionale è stato progettato per risolvere questo problema.

Si può capire come lavorare con la libreria da un esempio. Supponiamo di avere un indicatore (ChartInfo_Old.mq5) che visualizza una scritta informativa in uno degli angoli del grafico. Ecco i suoi parametri di ingresso:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input string Text="Real";                           // Contenuto dell'etichetta di testo
input color  TextColor=Red;                        // Colore dell'etichetta di testo
input int    FontSize=24;                          // Dimensione del carattere
input type_font FontType=Font7;                   // Tipo di carattere
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Angolo di posizione
input uint Y_=1;                                   // Posizionamento verticale

Con questo codice per i parametri di input, la finestra dei parametri di input dell'indicatore avrà questo aspetto:

ChartInfo_Old

Per evitare che l'utente dell'indicatore debba digitare la variante di carattere di cui ha bisogno, il codice subisce le seguenti trasformazioni:

1. Utilizzando la direttiva #include , aggiungiamo il contenuto del file GetFontName.mqh prima della dichiarazione dei parametri di input dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
// Descrizione di type_font | enumerazione
// Descrizione della classe CFontName 
//+----------------------------------------------+ 
#include <GetFontName.mqh>

2. Cambiare la stringa del parametro di ingresso FontType:

input string FontType="Courier New"; // Tipo di carattere

alla stringa

input type_font FontType=Font7; // Tipo di carattere

In questo modo abbiamo cambiato leggermente il significato dell'uso della variabile. Il significato della precedente variabile sarà incorporato in una nuova variabile stringa, che dichiareremo a livello globale.

string sFontType;

Successivamente, dovremo sostituire la variabile FontType con sFontType nel codice dell'indicatore. Questo dovrebbe essere fatto in un solo punto:

   SetTLabel(0,"Info_Label",0,WhatCorner,ENUM_ANCHOR_POINT(2*WhatCorner),5,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

Ora nel blocco OnInit() dobbiamo inizializzare la variabile sFontType, per la quale dobbiamo aggiungere solo un paio di righe di codice:

   CFontName FONT; 
   sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

Dopodiché è possibile compilare l'indicatore ChartInfo.mq5 corretto.

Ora è possibile vedere le modifiche nella finestra dei parametri di input dell'indicatore:

GraficoInfo

Lavorare con la modifica del carattere nei parametri di input dell'indicatore è diventato molto semplice e comodo.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/644

