Segnale XMACD_HTF - indicatore per MetaTrader 5

\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualizza
xmacd.mq5 (8.62 KB) visualizza
xmacd_htf_signal.mq5 (12.71 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
L'indicatore XMACD_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend delle ultime tre barre dell'indicatore XMACD sotto forma di tre oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend.

Immagine:

Fig.1 Indicatore XMACD_HTF_Segnale

Parametri di ingresso dell'indicatore:

Il timeframe e il nome dell'asset finanziario per il quale viene effettuato il calcolo dell'indicatore possono essere modificati utilizzando le variabili di input dell'indicatore stesso. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.

Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore XMACD, le cui spiegazioni necessarie sono state fornite nella pagina dedicata all'indicatore XMACD stesso e che salto;
  2. parametri di input dell'indicatore XMACD_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni del display dell'indicatore
input string Symols_Sirname="XMACD_Label_";      // Nome per le etichette degli indicatori
input color UpSymol_Color=Lime;                // Colore del simbolo di crescita
input color DnSymol_Color=Red;                 // Colore del simbolo di caduta
input color IndName_Color=DarkOrchid;          // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symols_Size=34;                     // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=15;                       // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int X_3=120;                             // Spostare il nome in orizzontale
input int Y_3=10;                              // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                   // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione
input uint X_=0;                               // Offset orizzontale
input uint Y_=0;                               // Offset verticale

Se si prevede di utilizzare più indicatori XMACD_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, deve essere disponibile un file di indicatore XMACD compilato nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators del terminale client.

Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal/ MQL5/Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/666

