Segnale XMACD_HTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore XMACD_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend delle ultime tre barre dell'indicatore XMACD sotto forma di tre oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'asset finanziario per il quale viene effettuato il calcolo dell'indicatore possono essere modificati utilizzando le variabili di input dell'indicatore stesso. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore XMACD, le cui spiegazioni necessarie sono state fornite nella pagina dedicata all'indicatore XMACD stesso e che salto;
- parametri di input dell'indicatore XMACD_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni del display dell'indicatore input string Symols_Sirname="XMACD_Label_"; // Nome per le etichette degli indicatori input color UpSymol_Color=Lime; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symols_Size=34; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=15; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_3=120; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_3=10; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=0; // Offset verticale
Se si prevede di utilizzare più indicatori XMACD_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, deve essere disponibile un file di indicatore XMACD compilato nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Indicators del terminale client.
Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal/ MQL5/Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/666
