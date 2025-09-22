L'indicatore Demark registra le aree di esaurimento dei prezzi, che di solito coincidono con i picchi e le flessioni dei prezzi.

L'indicatore varia da 0 a 1. Quando l'indicatore scende al di sotto di 0,3, si prevede un'inversione dei prezzi al rialzo. Quando l'indicatore sale al di sopra di 0,7, si prevede un'inversione dei prezzi al ribasso. In questa variante dell'indicatore, le zone di ipercomprato e ipervenduto sono realizzate in forma dinamica con l'aiuto delle Bande di Bollinger.

Sulla linea di Demark sono presenti punti colorati, il cui colore dipende dalla posizione rispetto alla linea di Bollinger centrale e dalla direzione della linea di Demark. Un Demark crescente al di sopra della linea centrale colora i punti in verde, mentre un Demark decrescente in blu. Un Demark discendente al di sotto della linea centrale rende i punti rossi e un Demark ascendente li rende rosa. Il colore della linea tratteggiata del segnale cambia a seconda della sua posizione rispetto alla linea di Demark. Se la linea di Demark si trova sopra la linea del segnale, il colore è arancione. Altrimenti, il colore è lattuga.

Il tipo di media dell'indicatore può essere modificato scegliendo una delle dieci opzioni possibili:

SMA - media mobile semplice; EMA - media mobile esponenziale; SMMA - media mobile smussata; LWMA - media mobile lineare ponderata; JJMA - media adattiva JMA; JurX - media ultralineare; ParMA - media parabolica; T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson; VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande; AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri di tipo Phase hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta di una variabile esterna Phase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".