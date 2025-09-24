CodeBaseSezioni
METRO - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
39
(15)
Il vero autore:

igorad

Indicatore di tipo oscillatore, che visualizza i suoi valori in base all'indicatore tecnico RSI(Relative Strength Index). L'indicatore RSI stesso è rappresentato da un colore arancione, mentre il colore della nuvola cambia a seconda della direzione della tendenza. Il colore blu della nuvola è un segnale di acquisto, quello rosa di vendita.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 18.10.2007.

Indicatore metropolitano

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/604

TSI-Oscillatore TSI-Oscillatore

Un tipico oscillatore normalizzato con una linea di segnale.

Filtro ellittico ottimale modificato Filtro ellittico ottimale modificato

Filtro ellittico modificato tratto dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.

Disconnect Alerts for MT5 Disconnect Alerts for MT5

Utilità per gli avvisi di disconnessione del server di trading per MT5.

CounterTrend Ema V1 CounterTrend Ema V1

Le medie mobili a 3 Ema identificano il cambiamento di tendenza con la conferma dell'rsi