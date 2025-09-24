Unisciti alla nostra fan page
Nikolay Kositsin
Il vero autore:
igorad
Indicatore di tipo oscillatore, che visualizza i suoi valori in base all'indicatore tecnico RSI(Relative Strength Index). L'indicatore RSI stesso è rappresentato da un colore arancione, mentre il colore della nuvola cambia a seconda della direzione della tendenza. Il colore blu della nuvola è un segnale di acquisto, quello rosa di vendita.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 18.10.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/604
