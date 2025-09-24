Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Filtro ellittico ottimale modificato - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 39
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Pubblicato:
Il vero autore:
Witold Wozniak
Filtro ellittico modificato tratto dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/597
