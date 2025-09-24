CodeBaseSezioni
Filtro ellittico ottimale modificato - indicatore per MetaTrader 5

Witold Wozniak | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
39
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
Il vero autore:

Witold Wozniak

Filtro ellittico modificato tratto dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.

Indicatore del filtro ellittico ottimale modificato

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/597

