AFIRMA - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 40
Autore reale:
gpwr
L'AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA), basata su un filtro digitale, riproduce il movimento dei prezzi molto da vicino, ma con un ritardo.
La media mobile basata sull'adattamento di una funzione liscia (polinomiale o sin/cos come nella trasformata di Fourier) non ha ritardi, ma spesso riproduce male il movimento dei prezzi.
La media mobile proposta smussa il movimento del prezzo mediante un filtro digitale per tutte le candele, tranne quelle più recenti, il cui numero è pari al ritardo del filtro. Questi candelieri vengono smussati adattando una spline cubica con il metodo dei minimi quadrati. La condizione di continuità della media combinata e della sua derivata prima è imposta alla giunzione di due medie mobili. Il risultato è una media mobile liscia che segue da vicino i prezzi senza ritardi.
Parametri di ingresso:
- Periodi - imposta la larghezza di banda del filtro LF, che è pari a 1/(2*Periodi);
- Taps - numero di collegamenti di ritardo nel filtro (deve essere un numero dispari), cioè al filtro devono essere dati Taps di prezzi per formare un nuovo valore di MA lisciato;
- Window - seleziona l'approssimazione del filtro come segue:
.
- Window=1 - finestra rettangolare;
- Finestra=2 - Hanning;
- Finestra=3 - Hamming;
- Finestra=4 - Blackman;
- Finestra=5 - Blackman-Harris.
Sul grafico, la prima parte della MA costruita dal filtro digitale è rappresentata da una curva di colore blu-violetto. La seconda parte della MA costruita con l'applicazione della spline cubica è rappresentata da una curva di colore rosso.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/603
