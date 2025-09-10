CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

LeManTrend - indicatore per MetaTrader 5

LeMan | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
53
Valutazioni:
(18)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale:

LeMan

L'indicatore determina la posizione del trend in base al prezzo corrente e ai prezzi massimi e minimi su tre periodi.

Vedere anche LeManSignal.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 06.08.2009.

Indicatore LeManTrend

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/563

MT5 to Telegram Professional Library MT5 to Telegram Professional Library

Professional Telegram Bot integration library for MetaTrader 5. Complete solution for sending trading signals, screenshots, reports, and real-time notifications to Telegram channels and groups.

Perfect Seconds Chart Perfect Seconds Chart

L'indicatore grafico Perfect Seconds consente di convertire le candele di un minuto dei dati live in secondi. 1. Scegliere un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con un orario preciso. Scegliete un numero qualsiasi di secondi per chiudere una barra con l'ora esatta. 2. Questo è un indicatore basato sui tassi OHLC in tempo reale, che funziona anche se i tick non sono disponibili. Si tratta di dati basati su tassi OHLC in tempo reale, che funzionano anche se i tick non sono disponibili. 3. Non richiede DLL esterne, funziona senza problemi su VPS. Non richiede DLL esterne, funziona senza problemi su VPS 4. Codice veloce e ottimizzato Codice veloce e ottimizzato 5. Supporta coppie di criptovalute come BInance, Kucoin e tutte le altre borse in cui i grafici in tempo reale dei futures possono essere convertiti facilmente in secondi. 6. Supporta tutti i tipi di simboli come l'oro e il dollaro. Supporta tutti i tipi di simboli come l'oro e le coppie Forex. Opzioni per eliminare simboli e tassi.

Proiezioni di portata giornaliera Proiezioni di portata giornaliera

Prevedere gli intervalli di variazione della prossima candela sul grafico giornaliero.

BrainTrend1 e BrainTrend2 BrainTrend1 e BrainTrend2

I due indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 sono implementati in un'unica finestra minimizzata, che consente di non ingombrare l'area di lavoro del grafico. Uno degli indicatori - BrainTrend1 (punti quadrati superiori) - è l'indicatore di tendenza principale, mentre l'altro - BrainTrend2 (punti tondi inferiori) - è un indicatore di conferma.