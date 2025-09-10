Unisciti alla nostra fan page
LeManTrend - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 53
-
Autore reale:
LeMan
L'indicatore determina la posizione del trend in base al prezzo corrente e ai prezzi massimi e minimi su tre periodi.
Vedere anche LeManSignal.
L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base il 06.08.2009.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/563
