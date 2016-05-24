無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LeManTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1026
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
LeMan
LeManTrendは、3期間の現在の価格と高安値に基づきてトレンド位置を決定します。
LeManSignalもご参照ください。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include に置かれます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年8月6日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/563
サイクル期間
このインディケータは、金融資産の価格変動周期を測定するために設計されています。サイクル期間はオシレータの適応バージョンを作成することができます。StepMA_Line
StepMAは移動平均として実行されます。
Daily Range Projections（日中の価格帯の予想）
日チャート上の次のローソク足の変更範囲を予測します。Daily Range Projections Full（日中の価格帯の予想ーフル）
現在のチャートのすべてのバーの明日のローソク足の変更範囲を予測します。