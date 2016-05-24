LeManTrend

実際の著者：

LeMan

LeManTrendは、3期間の現在の価格と高安値に基づきてトレンド位置を決定します。

LeManSignalもご参照ください。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include に置かれます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年8月6日にコードベースで公開されました。

