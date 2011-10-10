CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LeManTrend - индикатор для MetaTrader 5

LeMan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3825
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

LeMan

Индикатор определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода.

См. также LeManSignal.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.08.2009.

Индикатор LeManTrend

Индикатор Fisher Transform Индикатор Fisher Transform

Индикатор Fisher, рассчитывая минимальные и максимальные уровни цены в предыдущей истории, определяет силу и направление тренда, прогнозируя его смену.

VininI WPR FO VininI WPR FO

Сглаженный Larry Williams' Percent Range с использованием обратного преобразования Фишера (Inverse Fisher Transform).

Daily Range Projections Daily Range Projections

Прогнозирование диапазонов изменения следующей свечи на дневном графике.

BrainTrend1 и BrainTrend2 BrainTrend1 и BrainTrend2

Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика. Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.