Реальный автор:

LeMan

Индикатор определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода.

См. также LeManSignal.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.08.2009.

