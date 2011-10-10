Ставь лайки и следи за новостями
LeManTrend - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
3825
Реальный автор:
LeMan
Индикатор определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода.
См. также LeManSignal.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.08.2009.
Индикатор Fisher, рассчитывая минимальные и максимальные уровни цены в предыдущей истории, определяет силу и направление тренда, прогнозируя его смену.VininI WPR FO
Сглаженный Larry Williams' Percent Range с использованием обратного преобразования Фишера (Inverse Fisher Transform).
Прогнозирование диапазонов изменения следующей свечи на дневном графике.BrainTrend1 и BrainTrend2
Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика. Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.