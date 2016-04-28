CodeBaseKategorien
Indikatoren

LeManTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1601
(18)
colorlemantrend.mq5 (8.21 KB) ansehen
lemantrend.mq5 (6.95 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

LeMan

LeManTrend bestimmt eine Trendrichtung auf der Grundlage der Preise von Hoch, Tief und Schlusskurs für drei Perioden.

See also LeManSignal.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 06.08.2009.

LeManTrend

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/563

