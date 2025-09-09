CodeBaseSezioni
VininI WPR FO - indicatore per MetaTrader 5

Autore:

Vinin

L'intervallo percentuale di Larry Williams è stato smussato utilizzando la Trasformata di Fisher inversa.

Questo indicatore genera segnali di acquisto e vendita inequivocabili grazie al fatto che la maggior parte delle volte il suo valore è vicino a +1 o -1. Comprate quando l'indicatore incrocia al rialzo fino a -0,5, o incrocia al rialzo fino a 0,5 se in precedenza ha incrociato al rialzo fino a -0,5. Vendete quando l'indicatore incrocia al ribasso di 0,5. Vendere quando l'indicatore incrocia al ribasso 0,5 o incrocia al ribasso -0,5 se non ha incrociato al ribasso 0,5 in precedenza.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in Code Base11.05.2009.

Indicatore WPR FO di VininI

