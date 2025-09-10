L'indicatore LeManTrend determina la posizione di tendenza in base al prezzo corrente e ai prezzi massimi e minimi per tre periodi.

I due indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 sono implementati in un'unica finestra minimizzata, che consente di non ingombrare l'area di lavoro del grafico. Uno degli indicatori - BrainTrend1 (punti quadrati superiori) - è l'indicatore di tendenza principale, mentre l'altro - BrainTrend2 (punti tondi inferiori) - è un indicatore di conferma.

Questo strumento calcola la dimensione del lotto accettabile in base alla distanza di stop loss e alla percentuale di rischio.