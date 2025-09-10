CodeBaseSezioni
Proiezioni di portata giornaliera - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore prevede i valori massimi e minimi del prezzo dell'attività finanziaria per la giornata di trading in corso, in base ai parametri della candela giornaliera di ieri (chiusa) e della candela giornaliera di oggi.

L'intervallo di prezzo X di domani dipende dal rapporto tra i prezzi di chiusura e apertura del giorno corrente.

Sono possibili tre relazioni tra loro:

если Сlose[0] < Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
если Сlose[0] > Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
если Сlose[0] = Open [0], то Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

Dove:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - prezzi del giorno corrente;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - i prezzi di ieri.

Prezzo minimo previsto per domani: Min = X - High[1].
Prezzo massimo previsto per domani: Max = Low[1] - X.

L'indicatore è stato scritto sulla base dei materiali del libro "Forex in prima persona. Per principianti e professionisti" (A. Vedikhin, G. Petrov, B. Shilov).

Indicatore delle proiezioni dell'intervallo giornaliero

