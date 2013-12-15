代码库部分
LeManTrend - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
真实作者:

LeMan

LeManTrend 判断趋势位置，基于当前价格和三个周期的最高、最低价。

同时参见 LeManSignal.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 06.08.2009.

LeManTrend

XOSMA 振荡器 XOSMA 振荡器

OsMA (振荡器均线) 四色直方图允许以不同的平滑算法实现。

Hull 均线 (HMA) Hull 均线 (HMA)

Hull 均线 (HMA) 可以改变它的颜色。

XXDPO XXDPO

非趋势价格振荡器 (DPO) 显示市场超买 / 超卖状态，也可用于获取买入 / 卖出信号。

X2MA NRTR X2MA NRTR

混合的通用均线和 NRTR 指标。在本指标中，均线值借助 NRTR 算法 (Nick Rypock 反向尾随) 被纠正。