LeManTrend - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
1783
真实作者:
LeMan
LeManTrend 判断趋势位置，基于当前价格和三个周期的最高、最低价。
同时参见 LeManSignal.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 06.08.2009.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/563
