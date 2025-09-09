Il vero autore:

Witold Wozniak

L'indicatore si basa sull'articolo "Using The Fisher Transform" di John Ehlers, pubblicato nel novembre 2002 sulla rivista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

L'indicatore si basa sul presupposto che il prezzo non abbia una densità di distribuzione di probabilità gaussiana, ma è possibile creare qualcosa di simile normalizzando il prezzo e applicando la trasformata di Fisher. I picchi di fluttuazione risultanti rifletteranno accuratamente le inversioni di prezzo. Il periodo consigliato è 10.

L'indicatore Fisher, calcolando i livelli minimi e massimi di prezzo nella storia precedente, determina la forza e la direzione della tendenza, prevedendone il cambiamento. Il Fisher è utilizzato al meglio come indicatore di tendenza di base in un sistema di trading. Un Fisher maggiore di zero è il primo segnale di acquisto, uno minore di vendita. È possibile evitare falsi segnali selezionando il periodo ottimale di calcolo dei massimi e dei minimi - l'unico parametro dell'indicatore Fisher.

È abbastanza accettabile utilizzare gli incroci delle linee di Fisher (rossa) e di Trigger (blu) in modo simile ai segnali dell'oscillatore stocastico.

Si veda anche l'articolo "Utilizzo delle trasformazioni di Fisher in avanti e inverse per analizzare i mercati in MetaTrader 5".

