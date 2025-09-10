Unisciti alla nostra fan page
BrainTrend1 e BrainTrend2 - indicatore per MetaTrader 5
I due indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 sono implementati in un'unica finestra minimizzata, che consente di non ingombrare l'area di lavoro del grafico.
Uno degli indicatori - BrainTrend1 (punti quadrati superiori) - è l'indicatore di tendenza principale, mentre l'altro - BrainTrend2 (punti tondi inferiori) - è un indicatore di conferma.
Affinché l'indicatore BrainTrend funzioni, i file compilati degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 devono essere presenti nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/548
