BrainTrend1 e BrainTrend2 - indicatore per MetaTrader 5

I due indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 sono implementati in un'unica finestra minimizzata, che consente di non ingombrare l'area di lavoro del grafico.

Uno degli indicatori - BrainTrend1 (punti quadrati superiori) - è l'indicatore di tendenza principale, mentre l'altro - BrainTrend2 (punti tondi inferiori) - è un indicatore di conferma.

Affinché l'indicatore BrainTrend funzioni, i file compilati degli indicatori BrainTrend1 e BrainTrend2 devono essere presenti nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

