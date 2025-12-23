Discussione sull’articolo "Come guadagnare denaro eseguendo gli ordini dei trader nel servizio Freelance"
Il traduttore incorporato è specifico -- funziona https://www.mql5.com/en/job/215046:
- Scrivete di voi stessi, delle vostre competenze chiave e del vostro coinvolgimento in vari progetti.
- Elencate i vostri vantaggi come imprenditori, caricate un buon avatar e mettete una foto di alta qualità in copertina.
- Descrivete sulla vostra bachecagli ordini già completati o i casi interessanti della vostra pratica.
Mi chiedo: - per un lavoro personale può scegliere voi, ma quando non è un lavoro personale - sceglie uno sviluppatore alla cieca? Non può fare riferimento al proprio lavoro?
Esecuzione di ordini aggirando il servizio "Freelance
- Il servizio "Freelance" può essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato creato, ovvero per eseguire tutti i lavori e i calcoli previsti dagli ordini pubblicati. Cercare clienti o esecutori nel servizio "Freelance" per eseguire lavori a parte è vietato e costituisce una violazione del Regolamento.
- Ai clienti e ai candidati è vietato scambiare informazioni di contatto di qualsiasi tipo prima della conclusione del contratto di lavoro. La violazione comporta il divieto di partecipazione a Freelance.
- È vietato eseguire lavori ed effettuare pagamenti per gli Ordini inseriti in Freelanceal di fuori dell'ambito di questo servizio. La violazione comporta il rifiuto di accedere a tutti i servizi del sito web MQL5.com.
- L'Amministrazione può, a seguito di un'indagine interna, privare il trasgressore del diritto di partecipare al servizio "Freelance" senza alcuna spiegazione.
Ma in Freelance, per esperienza si intende solo ciò che si trova all'interno di MQL5: profilo, cronologia degli ordini, recensioni.
La regola vieta i link esterni e le comunicazioni al di fuori della piattaforma fino alla conferma dell'incarico.
Quindi, non si tratta di una contraddizione, ma solo di cose diverse che spesso vengono confuse.
Non posso accettare. Prima della conclusione dell'Accordo di lavoro, non è possibile fornire link a nessuna delle proprie risorse MQL5 nei messaggi: né il proprio profilo, né le pubblicazioni in Codebase, né i blog, né le segnalazioni. Ovvero, nulla che possa aiutare il cliente a capire chi ha risposto esattamente al suo ordine. Se il cliente crea un lavoro non personalizzato, deve scegliere l'esecutore alla cieca. Il cliente non saprà chi è esattamente lo sviluppatore che ha scelto fino alla firma del contratto di lavoro.
Lo dico per esperienza personale. Quando in una delle risposte a un ordine ho fornito un link al mio codice in Codebase, il mio account è stato bloccato.
Il nuovo articolo Come guadagnare denaro eseguendo gli ordini dei trader nel servizio Freelance è stato pubblicato:
MQL5 Freelance è un servizio online in cui gli sviluppatori vengono pagati per creare applicazioni di trading per i clienti trader. Il servizio è attivo con successo sin dal 2010, con oltre 100.000 progetti completati fino ad oggi, per un valore complessivo di 7 milioni di dollari. Come si può notare, si tratta di una somma di denaro considerevole.
Il servizio MQL5.com Freelance è stato lanciato nel Giugno 2010 e nei 14 anni della sua esistenza, ha fornito agli sviluppatori professionisti l'opportunità di generare profitti. Fino ad oggi, Giugno 2024, il servizio ha oltre 100.000 progetti completati, per un valore complessivo di 7 milioni di dollari. Negli ultimi 14 anni, 54.000 sviluppatori hanno intrapreso la creazione di programmi di trading, con 25.000 clienti soddisfatti del loro lavoro. Uno sviluppatore che lavora attivamente sulla piattaforma Freelance può guadagnare diverse migliaia di dollari al mese. Potete guadagnare altrettanto.
Tra i vostri potenziali clienti ci sono milioni di trader che utilizzano le piattaforme MetaTrader, poichè accedono al servizio Freelance direttamente dai loro terminali.
Autore: MetaQuotes