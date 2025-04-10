SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Stable Sign
Yi Chuan Chen

Stable Sign

Yi Chuan Chen
1 avis
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -16%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 280
Bénéfice trades:
1 161 (90.70%)
Perte trades:
119 (9.30%)
Meilleure transaction:
44.50 USD
Pire transaction:
-108.95 USD
Bénéfice brut:
2 319.43 USD (123 490 pips)
Perte brute:
-2 289.68 USD (94 705 pips)
Gains consécutifs maximales:
134 (267.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
267.23 USD (134)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
43.93%
Charge de dépôt maximale:
189.81%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
685 (53.52%)
Courts trades:
595 (46.48%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
2.00 USD
Perte moyenne:
-19.24 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-401.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-401.16 USD (6)
Croissance mensuelle:
25.10%
Prévision annuelle:
306.61%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
182.92 USD
Maximal:
1 195.03 USD (79.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.28% (1 196.18 USD)
Par fonds propres:
89.44% (638.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1246
XAUUSD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -79
XAUUSD 109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 27K
XAUUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.50 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 134
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +267.23 USD
Perte consécutive maximale: -401.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.51 × 7546
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 277
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
FusionMarkets-Live
2.35 × 459
Axiory-Live
2.53 × 206
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
72 plus...
Note moyenne:
ron_b
194
ron_b 2025.04.10 03:57 
 

Trader with not enough risk management and not a professional. 35% loss in 1 day of trading is not the behavior of a professional trader.

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stable Sign
30 USD par mois
-16%
0
0
USD
580
USD
45
96%
1 280
90%
44%
1.01
0.02
USD
89%
1:500
Copier

