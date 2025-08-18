- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
68 (64.76%)
Perte trades:
37 (35.24%)
Meilleure transaction:
58.78 USD
Pire transaction:
-30.20 USD
Bénéfice brut:
594.67 USD (2 484 938 pips)
Perte brute:
-333.23 USD (2 253 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (82.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.56 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
21.61%
Charge de dépôt maximale:
10.64%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.38
Longs trades:
50 (47.62%)
Courts trades:
55 (52.38%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
2.49 USD
Bénéfice moyen:
8.75 USD
Perte moyenne:
-9.01 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-48.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.63 USD (3)
Croissance mensuelle:
38.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
48.63 USD (13.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.51% (48.63 USD)
Par fonds propres:
6.44% (22.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|261
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|231K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +58.78 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +82.56 USD
Perte consécutive maximale: -48.63 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now.
It will bring around 20% monthly profit from now.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
90 USD par mois
92%
0
0
USD
USD
933
USD
USD
7
100%
105
64%
22%
1.78
2.49
USD
USD
14%
1:500