Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA BTC RiskMid Lydians

Huseyin Furkan Ozturk
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 90 USD par mois
croissance depuis 2025 92%
PUPrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
68 (64.76%)
Perte trades:
37 (35.24%)
Meilleure transaction:
58.78 USD
Pire transaction:
-30.20 USD
Bénéfice brut:
594.67 USD (2 484 938 pips)
Perte brute:
-333.23 USD (2 253 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (82.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.56 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
21.61%
Charge de dépôt maximale:
10.64%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.38
Longs trades:
50 (47.62%)
Courts trades:
55 (52.38%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
2.49 USD
Bénéfice moyen:
8.75 USD
Perte moyenne:
-9.01 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-48.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.63 USD (3)
Croissance mensuelle:
38.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
48.63 USD (13.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.51% (48.63 USD)
Par fonds propres:
6.44% (22.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 261
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 231K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.78 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +82.56 USD
Perte consécutive maximale: -48.63 USD

I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now. 
Aucun avis
2025.09.25 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 08:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.30 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 22:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
