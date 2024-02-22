SignauxSections
Fabio Cavalloni

Relax EA

Fabio Cavalloni
1 avis
Fiabilité
254 semaines
3 / 8.9K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 650%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 670
Bénéfice trades:
1 279 (76.58%)
Perte trades:
391 (23.41%)
Meilleure transaction:
49.07 EUR
Pire transaction:
-82.87 EUR
Bénéfice brut:
3 179.40 EUR (110 030 pips)
Perte brute:
-1 892.79 EUR (48 762 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (154.87 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
186.52 EUR (25)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
4.09%
Charge de dépôt maximale:
45.16%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.72
Longs trades:
724 (43.35%)
Courts trades:
946 (56.65%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.77 EUR
Bénéfice moyen:
2.49 EUR
Perte moyenne:
-4.84 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-5.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-270.24 EUR (4)
Croissance mensuelle:
4.37%
Prévision annuelle:
53.08%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.15 EUR
Maximal:
272.61 EUR (27.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.80% (124.71 EUR)
Par fonds propres:
27.54% (132.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 86
USDCAD 80
EURCHF 78
EURCAD 76
GBPUSD 73
USDJPY 70
EURGBP 67
AUDNZD 64
CHFJPY 63
AUDCAD 63
AUDUSD 62
USDCHF 62
GBPCHF 59
CADCHF 59
EURAUD 59
NZDUSD 58
GBPNZD 56
AUDCHF 56
EURJPY 55
AUDJPY 55
GBPCAD 51
EURNZD 50
GBPAUD 50
GBPJPY 48
NZDCHF 47
NZDJPY 42
EURUSD 41
NZDCAD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 33
USDCAD -38
EURCHF 175
EURCAD 85
GBPUSD 39
USDJPY 89
EURGBP 85
AUDNZD 118
CHFJPY 39
AUDCAD 91
AUDUSD 7
USDCHF 62
GBPCHF -22
CADCHF 13
EURAUD 48
NZDUSD 108
GBPNZD -89
AUDCHF 12
EURJPY 171
AUDJPY 109
GBPCAD 47
EURNZD 103
GBPAUD 79
GBPJPY 19
NZDCHF -86
NZDJPY 55
EURUSD 50
NZDCAD 65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 2.4K
USDCAD 1.3K
EURCHF 4.3K
EURCAD 2.5K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 1.4K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.6K
CHFJPY -284
AUDCAD 2.2K
AUDUSD 1.6K
USDCHF 1.6K
GBPCHF 348
CADCHF 786
EURAUD 2.7K
NZDUSD 1.7K
GBPNZD -471
AUDCHF 1.1K
EURJPY 7.9K
AUDJPY 3.8K
GBPCAD 3.1K
EURNZD 4.7K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.1K
NZDCHF -927
NZDJPY 1.3K
EURUSD 2.7K
NZDCAD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.07 EUR
Pire transaction: -83 EUR
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +154.87 EUR
Perte consécutive maximale: -5.50 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
0.25 × 4
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
1.28 × 18
ICMarkets-MT5
1.38 × 30608
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
Exness-MT5Real12
1.88 × 104
GoMarkets-Live
1.90 × 107
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 22630
Exness-MT5Real3
2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
FXView-Live
2.55 × 11
Axiory-Live
2.77 × 366
VantageFX-Live
2.77 × 22
Exness-MT5Real8
2.82 × 719
FusionMarkets-Demo
2.84 × 37
150 plus...
Note moyenne:
2025.06.06 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 20:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.19 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.14 07:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.05 22:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.05 00:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.02.02 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.19 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.01 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.11.26 03:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.17 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.11.12 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Relax EA
30 USD par mois
650%
3
8.9K
USD
1.4K
EUR
254
99%
1 670
76%
4%
1.67
0.77
EUR
28%
1:500
Copier

