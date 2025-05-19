SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Robot Trading Cerdas
Ivan Pahlevi

Robot Trading Cerdas

Ivan Pahlevi
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 586
Bénéfice trades:
1 907 (73.74%)
Perte trades:
679 (26.26%)
Meilleure transaction:
209.07 USD
Pire transaction:
-72.42 USD
Bénéfice brut:
4 174.02 USD (111 161 pips)
Perte brute:
-3 388.25 USD (108 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
1226 (261.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
261.02 USD (1226)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
75.00%
Charge de dépôt maximale:
110.25%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
483 (18.68%)
Courts trades:
2 103 (81.32%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
2.19 USD
Perte moyenne:
-4.99 USD
Pertes consécutives maximales:
201 (-53.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-440.57 USD (23)
Croissance mensuelle:
7.34%
Prévision annuelle:
89.06%
Algo trading:
41%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
888.08 USD (23.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.18% (884.44 USD)
Par fonds propres:
33.53% (1 031.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
XAUUSD.sv 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
XAUUSD.sv 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
XAUUSD.sv 641
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +209.07 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 1226
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +261.02 USD
Perte consécutive maximale: -53.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 20:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Robot Trading Cerdas
50 USD par mois
31%
0
0
USD
3.3K
USD
18
41%
2 586
73%
75%
1.23
0.30
USD
34%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.