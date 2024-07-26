SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro
Profalgo Limited

Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro

Profalgo Limited
2 avis
Fiabilité
161 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2022 560%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 406
Bénéfice trades:
2 889 (65.56%)
Perte trades:
1 517 (34.43%)
Meilleure transaction:
272.20 USD
Pire transaction:
-183.00 USD
Bénéfice brut:
24 239.53 USD (9 970 049 pips)
Perte brute:
-20 189.07 USD (9 783 011 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (350.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
580.79 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
89.01%
Charge de dépôt maximale:
8.17%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
2.22
Longs trades:
2 686 (60.96%)
Courts trades:
1 720 (39.04%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.92 USD
Bénéfice moyen:
8.39 USD
Perte moyenne:
-13.31 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-466.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-466.53 USD (22)
Croissance mensuelle:
10.09%
Prévision annuelle:
122.42%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.49 USD
Maximal:
1 822.33 USD (50.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.59% (1 821.98 USD)
Par fonds propres:
9.00% (383.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1532
USTEC 432
US500 382
BTCUSD 351
US30 258
USDJPY 253
EURUSD 245
GBPAUD 174
EURAUD 155
GBPUSD 120
AUDUSD 112
AUDCAD 109
EURNZD 67
CHFJPY 51
NZDUSD 39
AUDJPY 37
USDCAD 32
EURJPY 22
GBPJPY 21
USDCHF 5
GBPCHF 3
AUDNZD 2
CADCHF 2
NZDCHF 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
USTEC 29
US500 -237
BTCUSD -4
US30 -427
USDJPY 79
EURUSD 64
GBPAUD 108
EURAUD 316
GBPUSD 190
AUDUSD -38
AUDCAD 40
EURNZD 23
CHFJPY 146
NZDUSD -123
AUDJPY 114
USDCAD -160
EURJPY -5
GBPJPY 155
USDCHF -85
GBPCHF 202
AUDNZD -122
CADCHF 310
NZDCHF 81
EURCAD 81
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 345K
USTEC -28K
US500 -13K
BTCUSD 223K
US30 -390K
USDJPY -4.6K
EURUSD 9.4K
GBPAUD 1.6K
EURAUD 1.3K
GBPUSD 27K
AUDUSD 2.7K
AUDCAD 1.7K
EURNZD 5.6K
CHFJPY 23K
NZDUSD -10K
AUDJPY 16K
USDCAD -11K
EURJPY -574
GBPJPY -14K
USDCHF -158
GBPCHF 893
AUDNZD -826
CADCHF 1.6K
NZDCHF 246
EURCAD 383
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +272.20 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +350.40 USD
Perte consécutive maximale: -466.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.03 × 997
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
KuberaCapitalMarkets-Server
1.18 × 788
143 plus...
Running:

Gold Trade Pro

Gold Reaper

Daytrade Pro

since 2024


Added Bitcoin Scalp PRo and Luna AI since 22/09/2024


Added Indicement and Goldbot One since 23/01/2025



Note moyenne:
Malcolm Campbell
244
Malcolm Campbell 2024.07.26 23:24 
 

Works well

Dicsal Jeff
360
Dicsal Jeff 2024.04.24 20:01 
 

Well Done in this week! Hope can keep it, THX

2025.01.23 06:34 2025.01.23 06:34:21  

added Goldbot One

2025.01.23 06:24 2025.01.23 06:24:19  

added Indicement

2025.01.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.26 14:16
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.92% of days out of 546 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.