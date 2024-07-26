- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1532
|USTEC
|432
|US500
|382
|BTCUSD
|351
|US30
|258
|USDJPY
|253
|EURUSD
|245
|GBPAUD
|174
|EURAUD
|155
|GBPUSD
|120
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|109
|EURNZD
|67
|CHFJPY
|51
|NZDUSD
|39
|AUDJPY
|37
|USDCAD
|32
|EURJPY
|22
|GBPJPY
|21
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|3
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.3K
|USTEC
|29
|US500
|-237
|BTCUSD
|-4
|US30
|-427
|USDJPY
|79
|EURUSD
|64
|GBPAUD
|108
|EURAUD
|316
|GBPUSD
|190
|AUDUSD
|-38
|AUDCAD
|40
|EURNZD
|23
|CHFJPY
|146
|NZDUSD
|-123
|AUDJPY
|114
|USDCAD
|-160
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|155
|USDCHF
|-85
|GBPCHF
|202
|AUDNZD
|-122
|CADCHF
|310
|NZDCHF
|81
|EURCAD
|81
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|345K
|USTEC
|-28K
|US500
|-13K
|BTCUSD
|223K
|US30
|-390K
|USDJPY
|-4.6K
|EURUSD
|9.4K
|GBPAUD
|1.6K
|EURAUD
|1.3K
|GBPUSD
|27K
|AUDUSD
|2.7K
|AUDCAD
|1.7K
|EURNZD
|5.6K
|CHFJPY
|23K
|NZDUSD
|-10K
|AUDJPY
|16K
|USDCAD
|-11K
|EURJPY
|-574
|GBPJPY
|-14K
|USDCHF
|-158
|GBPCHF
|893
|AUDNZD
|-826
|CADCHF
|1.6K
|NZDCHF
|246
|EURCAD
|383
|
|
|
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5679
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.03 × 997
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.18 × 788
Running:
Gold Trade Pro
Gold Reaper
Daytrade Pro
since 2024
Added Bitcoin Scalp PRo and Luna AI since 22/09/2024
Added Indicement and Goldbot One since 23/01/2025
you can find these EA's here: https://www.mql5.com/en/users/strueli/seller
added Goldbot One
added Indicement
Works well
Well Done in this week! Hope can keep it, THX