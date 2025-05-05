SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Techno Long term
Nice Trader OÜ

Techno Long term

Nice Trader OÜ
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2024 135%
TickmillUK-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 170
Bénéfice trades:
2 106 (66.43%)
Perte trades:
1 064 (33.56%)
Meilleure transaction:
37.12 EUR
Pire transaction:
-41.49 EUR
Bénéfice brut:
3 513.91 EUR (7 934 149 pips)
Perte brute:
-3 202.58 EUR (7 748 015 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (12.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
72.63 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
14.14%
Charge de dépôt maximale:
30.13%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
60 minutes
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
1 676 (52.87%)
Courts trades:
1 494 (47.13%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.10 EUR
Bénéfice moyen:
1.67 EUR
Perte moyenne:
-3.01 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-19.10 EUR)
Perte consécutive maximale:
-171.24 EUR (10)
Croissance mensuelle:
21.34%
Prévision annuelle:
258.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.53 EUR
Maximal:
265.50 EUR (55.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.63% (40.00 EUR)
Par fonds propres:
13.77% (91.14 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 1110
USTEC 764
XAUUSD 526
US500 449
BTCUSD 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -112
USTEC -1
XAUUSD 505
US500 -3
BTCUSD -34
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -370K
USTEC 245K
XAUUSD 36K
US500 29K
BTCUSD 246K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.12 EUR
Pire transaction: -41 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +12.08 EUR
Perte consécutive maximale: -19.10 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.25 × 12
GBEbrokers-LIVE
17.00 × 1
🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰

📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.

⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.

💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.

🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.

💰 Currency: We trade only US30, USTEC, US500, BTCUSD and XAUUSD 

🔹 Minimum Deposit: Tickmill 100, ICMarkets, ICTrading and other brokers 300, recommended capital 500

🔹 We use a stop loss on every open position and maintain a risk of 1-4% per trade. 

🔹 Minimum leverage 1:300, recommended 1:500 

🔹 Recommended stable VPS from a reliable service provider


Aucun avis
2025.05.15 23:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 12:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 2.51% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Techno Long term
39 USD par mois
135%
0
0
USD
712
EUR
55
100%
3 170
66%
14%
1.09
0.10
EUR
39%
1:500
Copier

