- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|1110
|USTEC
|764
|XAUUSD
|526
|US500
|449
|BTCUSD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|-112
|USTEC
|-1
|XAUUSD
|505
|US500
|-3
|BTCUSD
|-34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|-370K
|USTEC
|245K
|XAUUSD
|36K
|US500
|29K
|BTCUSD
|246K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.25 × 12
|
GBEbrokers-LIVE
|17.00 × 1
🏦 Never forget: Proper money and risk management make up over 50% of trading success!💰
📢 All investments involve risk. If you can’t handle it, this isn’t for you.
⚠️ I do not use high-risk strategies like Martingale or Grid in my signals.
💹 Every signal is based on thoroughly tested, reliable, and robust Expert Advisors (EAs) and trading strategies.
🧠 All of my signals are stress-free — trades are fully automated and executed without emotions.
💰 Currency: We trade only US30, USTEC, US500, BTCUSD and XAUUSD
🔹 Minimum Deposit: Tickmill 100, ICMarkets, ICTrading and other brokers 300, recommended capital 500
🔹 We use a stop loss on every open position and maintain a risk of 1-4% per trade.
🔹 Minimum leverage 1:300, recommended 1:500
🔹 Recommended stable VPS from a reliable service provider
USD
EUR
EUR