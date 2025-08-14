SignauxSections
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 457%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 012
Bénéfice trades:
556 (54.94%)
Perte trades:
456 (45.06%)
Meilleure transaction:
145.62 USD
Pire transaction:
-97.87 USD
Bénéfice brut:
9 218.75 USD (11 782 408 pips)
Perte brute:
-6 348.95 USD (10 131 211 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (215.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
282.42 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
80.24%
Charge de dépôt maximale:
3.99%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
7.07
Longs trades:
507 (50.10%)
Courts trades:
505 (49.90%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
2.84 USD
Bénéfice moyen:
16.58 USD
Perte moyenne:
-13.92 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-150.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-307.01 USD (4)
Croissance mensuelle:
20.43%
Prévision annuelle:
247.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
168.90 USD
Maximal:
405.64 USD (16.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.37% (235.91 USD)
Par fonds propres:
1.50% (40.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 392
BTCUSD 239
XAGBTC 220
XAUBTC 161
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 142
BTCUSD 333
XAGBTC 1K
XAUBTC 1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 14K
BTCUSD 1.6M
XAGBTC 9.1K
XAUBTC 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.62 USD
Pire transaction: -98 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +215.35 USD
Perte consécutive maximale: -150.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NCESC-Live
5.20 × 320
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 22:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX15
50 USD par mois
457%
0
0
USD
3.5K
USD
16
0%
1 012
54%
80%
1.45
2.84
USD
35%
1:100
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.