SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
47 semaines
10 / 112K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 106%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
476
Bénéfice trades:
341 (71.63%)
Perte trades:
135 (28.36%)
Meilleure transaction:
101.40 USD
Pire transaction:
-51.65 USD
Bénéfice brut:
2 856.04 USD (267 782 pips)
Perte brute:
-1 239.18 USD (100 546 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (483.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
483.83 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
16.99%
Charge de dépôt maximale:
4.77%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
5.06
Longs trades:
321 (67.44%)
Courts trades:
155 (32.56%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
3.40 USD
Bénéfice moyen:
8.38 USD
Perte moyenne:
-9.18 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-16.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-182.87 USD (8)
Croissance mensuelle:
6.19%
Prévision annuelle:
75.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
115.94 USD
Maximal:
319.61 USD (15.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.78% (319.49 USD)
Par fonds propres:
7.18% (116.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 476
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 167K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.40 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 55
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +483.83 USD
Perte consécutive maximale: -16.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 16:08
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 16:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Reaper New V2 2
30 USD par mois
106%
10
112K
USD
3.1K
USD
47
99%
476
71%
17%
2.30
3.40
USD
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.