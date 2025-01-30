- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
367
Bénéfice trades:
179 (48.77%)
Perte trades:
188 (51.23%)
Meilleure transaction:
978.03 USD
Pire transaction:
-500.16 USD
Bénéfice brut:
9 145.52 USD (169 180 pips)
Perte brute:
-6 302.71 USD (146 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (736.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
978.03 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
15.96%
Charge de dépôt maximale:
15.67%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.86
Longs trades:
200 (54.50%)
Courts trades:
167 (45.50%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
7.75 USD
Bénéfice moyen:
51.09 USD
Perte moyenne:
-33.53 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-983.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-983.55 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.55%
Prévision annuelle:
27.80%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
347.35 USD
Maximal:
992.44 USD (14.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.25% (987.96 USD)
Par fonds propres:
8.77% (520.96 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|367
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|23K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +978.03 USD
Pire transaction: -500 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +736.42 USD
Perte consécutive maximale: -983.55 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
CMCMarkets-MT5-LIVE
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.03 × 1303
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
RoboForex-ECN
|5.21 × 14
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|5.63 × 436
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|6.83 × 6
10 plus...
Min deposit: 5000 USD
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
59%
8
253K
USD
USD
6.8K
USD
USD
58
99%
367
48%
16%
1.45
7.75
USD
USD
14%
1:500
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them