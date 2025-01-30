SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GoldenBug ICM
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
1 avis
Fiabilité
58 semaines
8 / 253K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 59%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
367
Bénéfice trades:
179 (48.77%)
Perte trades:
188 (51.23%)
Meilleure transaction:
978.03 USD
Pire transaction:
-500.16 USD
Bénéfice brut:
9 145.52 USD (169 180 pips)
Perte brute:
-6 302.71 USD (146 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (736.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
978.03 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
15.96%
Charge de dépôt maximale:
15.67%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.86
Longs trades:
200 (54.50%)
Courts trades:
167 (45.50%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
7.75 USD
Bénéfice moyen:
51.09 USD
Perte moyenne:
-33.53 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-983.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-983.55 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.55%
Prévision annuelle:
27.80%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
347.35 USD
Maximal:
992.44 USD (14.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.25% (987.96 USD)
Par fonds propres:
8.77% (520.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 367
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +978.03 USD
Pire transaction: -500 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +736.42 USD
Perte consécutive maximale: -983.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.03 × 1303
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
RoboForex-ECN
5.21 × 14
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.63 × 436
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
CGFX-Server
6.25 × 4
FusionMarkets-Live
6.83 × 6
10 plus...
Min deposit: 5000 USD
Note moyenne:
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
429
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (modifié 2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
