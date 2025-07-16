SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Surge roboforex
Sergey Fateev

Gold Surge roboforex

Sergey Fateev
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
RoboForex-ECN
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
112
Bénéfice trades:
107 (95.53%)
Perte trades:
5 (4.46%)
Meilleure transaction:
9.87 USD
Pire transaction:
-75.56 USD
Bénéfice brut:
405.99 USD (216 228 pips)
Perte brute:
-297.14 USD (120 487 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (91.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.62 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
8.65%
Charge de dépôt maximale:
12.73%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
70 (62.50%)
Courts trades:
42 (37.50%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
3.79 USD
Perte moyenne:
-59.43 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-75.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-75.56 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.24%
Prévision annuelle:
99.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
81.63 USD (43.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.64% (81.50 USD)
Par fonds propres:
11.14% (68.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 109
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 96K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.87 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +91.40 USD
Perte consécutive maximale: -75.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 19:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Surge roboforex
30 USD par mois
51%
0
0
USD
622
USD
17
100%
112
95%
9%
1.36
0.97
USD
14%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.