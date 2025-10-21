SignauxSections
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 209%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
95
Bénéfice trades:
92 (96.84%)
Perte trades:
3 (3.16%)
Meilleure transaction:
20.03 USD
Pire transaction:
-10.22 USD
Bénéfice brut:
119.93 USD (12 115 pips)
Perte brute:
-15.36 USD (1 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (64.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
64.02 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
0.58%
Charge de dépôt maximale:
5.42%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
10.15
Longs trades:
39 (41.05%)
Courts trades:
56 (58.95%)
Facteur de profit:
7.81
Rendement attendu:
1.10 USD
Bénéfice moyen:
1.30 USD
Perte moyenne:
-5.12 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-10.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.22 USD (1)
Croissance mensuelle:
44.85%
Prévision annuelle:
544.19%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
10.30 USD (8.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.05% (10.26 USD)
Par fonds propres:
1.63% (2.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.03 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +64.02 USD
Perte consécutive maximale: -10.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5897
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
60 plus...
GoldWave – Signal de trading professionnel Swing et Tendance pour XAUUSD

GoldWave est un signal de trading automatisé haute précision, exclusivement dédié à XAUUSD (Or).
Grâce à une analyse multi-niveaux du momentum et de la volatilité, il capture les tendances de swing à moyen terme pour offrir une croissance régulière et contrôlée, avec un drawdown minimal.

Caractéristiques techniques

  • Stratégie entièrement automatisée, optimisée pour l’or

  • Logique d’entrée basée sur la continuation de tendance et les cassures de volatilité

  • Durée moyenne de position : 1–2 heures

  • Aucune martingale, aucun grid, aucun moyennage — chaque trade est indépendant

  • Stop Loss fixe et Take Profit dynamique sur chaque ordre

  • Filtre de risque intelligent pour éviter les pics de volatilité liés aux actualités

Aperçu de la stratégie

  • Focus : Trading de tendance et swing à moyen terme sur l’or

  • Taux de réussite historique : plus de 85 % de trades gagnants

  • Croissance mensuelle moyenne : 5–10 % (en conditions de marché stables)

  • Drawdown typique : inférieur à 20 %

  • Excellentes performances sur marchés en tendance ou en phase de breakout

Conditions recommandées

  • Capital minimum : 300 USD

  • Effet de levier recommandé : 1:500

  • Type de compte : ECN ou Raw Spread (exécution à faible latence)

Notes importantes
Ce signal privilégie la qualité à la quantité, générant généralement 10 à 50 trades de haute qualité par mois.
Idéal pour les investisseurs recherchant une performance régulière, sans émotions, sur le marché de l’or.
Des fluctuations à court terme peuvent survenir, mais la courbe de capital reste globalement ascendante.


Aucun avis
