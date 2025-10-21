GoldWave – Signal de trading professionnel Swing et Tendance pour XAUUSD

GoldWave est un signal de trading automatisé haute précision, exclusivement dédié à XAUUSD (Or).

Grâce à une analyse multi-niveaux du momentum et de la volatilité, il capture les tendances de swing à moyen terme pour offrir une croissance régulière et contrôlée, avec un drawdown minimal.

Caractéristiques techniques

Stratégie entièrement automatisée, optimisée pour l’or

Logique d’entrée basée sur la continuation de tendance et les cassures de volatilité

Durée moyenne de position : 1–2 heures

Aucune martingale, aucun grid, aucun moyennage — chaque trade est indépendant

Stop Loss fixe et Take Profit dynamique sur chaque ordre

Filtre de risque intelligent pour éviter les pics de volatilité liés aux actualités

Aperçu de la stratégie

Focus : Trading de tendance et swing à moyen terme sur l’or

Taux de réussite historique : plus de 85 % de trades gagnants

Croissance mensuelle moyenne : 5–10 % (en conditions de marché stables)

Drawdown typique : inférieur à 20 %

Excellentes performances sur marchés en tendance ou en phase de breakout

Conditions recommandées

Capital minimum : 300 USD

Effet de levier recommandé : 1:500

Type de compte : ECN ou Raw Spread (exécution à faible latence)

Notes importantes

Ce signal privilégie la qualité à la quantité, générant généralement 10 à 50 trades de haute qualité par mois.

Idéal pour les investisseurs recherchant une performance régulière, sans émotions, sur le marché de l’or.

Des fluctuations à court terme peuvent survenir, mais la courbe de capital reste globalement ascendante.