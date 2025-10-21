- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5897
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
GoldWave – Signal de trading professionnel Swing et Tendance pour XAUUSD
GoldWave est un signal de trading automatisé haute précision, exclusivement dédié à XAUUSD (Or).
Grâce à une analyse multi-niveaux du momentum et de la volatilité, il capture les tendances de swing à moyen terme pour offrir une croissance régulière et contrôlée, avec un drawdown minimal.
Caractéristiques techniques
-
Stratégie entièrement automatisée, optimisée pour l’or
-
Logique d’entrée basée sur la continuation de tendance et les cassures de volatilité
-
Durée moyenne de position : 1–2 heures
-
Aucune martingale, aucun grid, aucun moyennage — chaque trade est indépendant
-
Stop Loss fixe et Take Profit dynamique sur chaque ordre
-
Filtre de risque intelligent pour éviter les pics de volatilité liés aux actualités
Aperçu de la stratégie
-
Focus : Trading de tendance et swing à moyen terme sur l’or
-
Taux de réussite historique : plus de 85 % de trades gagnants
-
Croissance mensuelle moyenne : 5–10 % (en conditions de marché stables)
-
Drawdown typique : inférieur à 20 %
-
Excellentes performances sur marchés en tendance ou en phase de breakout
Conditions recommandées
-
Capital minimum : 300 USD
-
Effet de levier recommandé : 1:500
-
Type de compte : ECN ou Raw Spread (exécution à faible latence)
Notes importantes
Ce signal privilégie la qualité à la quantité, générant généralement 10 à 50 trades de haute qualité par mois.
Idéal pour les investisseurs recherchant une performance régulière, sans émotions, sur le marché de l’or.
Des fluctuations à court terme peuvent survenir, mais la courbe de capital reste globalement ascendante.
USD
USD
USD