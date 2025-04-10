SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX3
Ai Jing Gao

THPX3

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 665%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 988
Bénéfice trades:
1 168 (58.75%)
Perte trades:
820 (41.25%)
Meilleure transaction:
795.13 USD
Pire transaction:
-797.01 USD
Bénéfice brut:
74 914.54 USD (176 534 pips)
Perte brute:
-52 781.03 USD (114 456 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (701.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 885.30 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
59.64%
Charge de dépôt maximale:
13.14%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
972 (48.89%)
Courts trades:
1 016 (51.11%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
11.13 USD
Bénéfice moyen:
64.14 USD
Perte moyenne:
-64.37 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-234.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 115.92 USD (7)
Croissance mensuelle:
29.57%
Prévision annuelle:
358.77%
Algo trading:
42%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 877.50 USD (30.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.19% (7 877.50 USD)
Par fonds propres:
7.15% (1 252.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGBTC 1120
XAGBTC.stp 868
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGBTC 19K
XAGBTC.stp 3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGBTC 41K
XAGBTC.stp 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +795.13 USD
Pire transaction: -797 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +701.76 USD
Perte consécutive maximale: -234.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 11:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:800
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.10 13:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
