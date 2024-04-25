- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|868
|US30
|487
|USTEC
|271
|BTCUSD
|229
|EURUSD
|21
|USDJPY
|13
|DE40
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15K
|US30
|342
|USTEC
|42
|BTCUSD
|-142
|EURUSD
|1
|USDJPY
|-46
|DE40
|-58
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|255K
|US30
|708K
|USTEC
|111K
|BTCUSD
|-883K
|EURUSD
|77
|USDJPY
|-1.8K
|DE40
|-49K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.20 × 5
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.61 × 515
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|1.07 × 30
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.09 × 172
Stratégie de Trading
Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant des rendements stables à long terme et une croissance maîtrisée des risques. Elle combine plusieurs systèmes de trading diversifiés avec des mécanismes stricts de gestion des risques, dans le but de réaliser une valorisation stable du capital dans un environnement de marché réel.
Philosophie de Trading
-
Croissance stable du capital : Se concentrer sur la croissance composée à long terme du compte, en évitant les opérations à haut risque à court terme.
-
Portefeuille multi-stratégies : Utilisation de plusieurs stratégies non corrélées (comme US30, XAUUSD, BTCUSD, etc.) pour améliorer l’adaptabilité dans différents environnements de marché.
-
Gestion dynamique des positions : Ajustement dynamique de la taille des positions en fonction de la taille du compte, afin de maintenir le risque sous contrôle.
-
Rejet des opérations agressives :
-
Pas d’utilisation de Martingale, de scalping haute fréquence ou d’autres méthodes à haut risque.
-
Contrôle du drawdown maximal, adoption d’un mode risque moyen pour concilier rendement et sécurité.
-
-
Adaptation en temps réel au marché : La stratégie est continuellement optimisée pour s’adapter aux évolutions du marché et rester compétitive.
-
Transparence et vérifiabilité : Toutes les stratégies sont validées en conditions réelles et rigoureusement backtestées pour garantir la cohérence entre performances historiques et réelles.
Gestion des Risques et Sécurité
-
Stratégie de position progressive : Augmentation graduelle des positions uniquement lorsque le capital du compte croît, afin d’éviter un effet de levier excessif.
-
Mécanisme strict de stop-loss :
-
Chaque trade est doté d’un stop-loss fixe (ex. 2% ou 90 USD) pour prioriser la protection du capital.
-
Contrôle du drawdown annuel maximal dans une fourchette raisonnable (ex. inférieur à 30%).
-
-
Tests de résistance multiples :
-
Simulation Monte Carlo, prise en compte du slippage et tests sous conditions extrêmes pour assurer la robustesse de la stratégie en cas de marché volatil.
-
-
Validation en environnement réel : Toutes les stratégies sont exploitées sur des comptes réels et en conditions de trading live sur le long terme, garantissant la concordance théorie/pratique.
-
Priorité à la sécurité des fonds : La gestion des risques prime toujours sur les objectifs de profit, visant une croissance composée plutôt qu’un gain rapide.
Montant de départ recommandé et effet de levier
-
Capital initial recommandé : 10000+ USD et plus
-
Effet de levier conseillé : 1:400 (certaines stratégies peuvent aller jusqu’à 1:500 sous contrôle strict du risque)
Profil d’investisseur adapté
-
Investisseurs recherchant des revenus passifs ou l’indépendance financière
-
Ceux qui privilégient la stabilité et le contrôle des risques, sans viser des gains élevés à court terme
-
Utilisateurs souhaitant une croissance patrimoniale stable via des stratégies quantitatives professionnelles
Performance attendue (à titre indicatif)
-
Objectif de rendement annuel : 80% à 135%
-
Objectif de rendement mensuel : 5% à 8%
Note : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading forex et quantitatif comporte des risques élevés. Investissez prudemment.
Résumé
Cette stratégie met l’accent sur la croissance à long terme, stable et maîtrisée, avec une gestion rigoureuse des risques et une diversification des stratégies en son cœur. Elle convient aux investisseurs souhaitant faire croître leur capital de manière régulière dans un environnement de marché réel.
