SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tick Multiprod
LU KUEI LIEH

Tick Multiprod

LU KUEI LIEH
0 avis
Fiabilité
84 semaines
4 / 51K USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 1 411%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 902
Bénéfice trades:
830 (43.63%)
Perte trades:
1 072 (56.36%)
Meilleure transaction:
478.37 USD
Pire transaction:
-594.08 USD
Bénéfice brut:
27 154.46 USD (10 733 755 pips)
Perte brute:
-11 584.26 USD (10 592 750 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (1 224.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 630.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
50.81%
Charge de dépôt maximale:
16.22%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
15.83
Longs trades:
1 505 (79.13%)
Courts trades:
397 (20.87%)
Facteur de profit:
2.34
Rendement attendu:
8.19 USD
Bénéfice moyen:
32.72 USD
Perte moyenne:
-10.81 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-148.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-648.56 USD (11)
Croissance mensuelle:
56.35%
Prévision annuelle:
683.88%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.45 USD
Maximal:
983.38 USD (10.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.02% (399.37 USD)
Par fonds propres:
11.78% (107.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 868
US30 487
USTEC 271
BTCUSD 229
EURUSD 21
USDJPY 13
DE40 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
US30 342
USTEC 42
BTCUSD -142
EURUSD 1
USDJPY -46
DE40 -58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 255K
US30 708K
USTEC 111K
BTCUSD -883K
EURUSD 77
USDJPY -1.8K
DE40 -49K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +478.37 USD
Pire transaction: -594 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 224.00 USD
Perte consécutive maximale: -148.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.20 × 5
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.09 × 172
73 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Stratégie de Trading

Cette stratégie est conçue pour les investisseurs recherchant des rendements stables à long terme et une croissance maîtrisée des risques. Elle combine plusieurs systèmes de trading diversifiés avec des mécanismes stricts de gestion des risques, dans le but de réaliser une valorisation stable du capital dans un environnement de marché réel.

Philosophie de Trading

  • Croissance stable du capital : Se concentrer sur la croissance composée à long terme du compte, en évitant les opérations à haut risque à court terme.

  • Portefeuille multi-stratégies : Utilisation de plusieurs stratégies non corrélées (comme US30, XAUUSD, BTCUSD, etc.) pour améliorer l’adaptabilité dans différents environnements de marché.

  • Gestion dynamique des positions : Ajustement dynamique de la taille des positions en fonction de la taille du compte, afin de maintenir le risque sous contrôle.

  • Rejet des opérations agressives :

    • Pas d’utilisation de Martingale, de scalping haute fréquence ou d’autres méthodes à haut risque.

    • Contrôle du drawdown maximal, adoption d’un mode risque moyen pour concilier rendement et sécurité.

  • Adaptation en temps réel au marché : La stratégie est continuellement optimisée pour s’adapter aux évolutions du marché et rester compétitive.

  • Transparence et vérifiabilité : Toutes les stratégies sont validées en conditions réelles et rigoureusement backtestées pour garantir la cohérence entre performances historiques et réelles.

Gestion des Risques et Sécurité

  • Stratégie de position progressive : Augmentation graduelle des positions uniquement lorsque le capital du compte croît, afin d’éviter un effet de levier excessif.

  • Mécanisme strict de stop-loss :

    • Chaque trade est doté d’un stop-loss fixe (ex. 2% ou 90 USD) pour prioriser la protection du capital.

    • Contrôle du drawdown annuel maximal dans une fourchette raisonnable (ex. inférieur à 30%).

  • Tests de résistance multiples :

    • Simulation Monte Carlo, prise en compte du slippage et tests sous conditions extrêmes pour assurer la robustesse de la stratégie en cas de marché volatil.

  • Validation en environnement réel : Toutes les stratégies sont exploitées sur des comptes réels et en conditions de trading live sur le long terme, garantissant la concordance théorie/pratique.

  • Priorité à la sécurité des fonds : La gestion des risques prime toujours sur les objectifs de profit, visant une croissance composée plutôt qu’un gain rapide.

Montant de départ recommandé et effet de levier

  • Capital initial recommandé : 10000+ USD et plus

  • Effet de levier conseillé : 1:400 (certaines stratégies peuvent aller jusqu’à 1:500 sous contrôle strict du risque)

Profil d’investisseur adapté

  • Investisseurs recherchant des revenus passifs ou l’indépendance financière

  • Ceux qui privilégient la stabilité et le contrôle des risques, sans viser des gains élevés à court terme

  • Utilisateurs souhaitant une croissance patrimoniale stable via des stratégies quantitatives professionnelles

Performance attendue (à titre indicatif)

  • Objectif de rendement annuel : 80% à 135%

  • Objectif de rendement mensuel : 5% à 8%

Note : Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading forex et quantitatif comporte des risques élevés. Investissez prudemment.

Résumé

Cette stratégie met l’accent sur la croissance à long terme, stable et maîtrisée, avec une gestion rigoureuse des risques et une diversification des stratégies en son cœur. Elle convient aux investisseurs souhaitant faire croître leur capital de manière régulière dans un environnement de marché réel.


Aucun avis
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 23:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 00:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 00:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tick Multiprod
300 USD par mois
1 411%
4
51K
USD
17K
USD
84
83%
1 902
43%
51%
2.34
8.19
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.