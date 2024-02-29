Scalping de nuit sur un compte ECN. Les paires de trading les plus stables et les plus efficaces sont utilisées. Les nouvelles fondamentalement importantes (à la fois économiques et politiques) qui peuvent provoquer des mouvements de prix importants sont prises en compte. La négociation s'effectue sans martingale. Chaque ordre a son propre stop loss fixe (un stop loss virtuel est appliqué à peu près au moment du roulement en raison de spreads considérablement accrus) et un take profit. Pour de meilleurs résultats, la copie est recommandée uniquement sur les comptes ECN des courtiers avec de faibles écarts.



