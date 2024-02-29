- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 885
Bénéfice trades:
1 410 (74.80%)
Perte trades:
475 (25.20%)
Meilleure transaction:
10.40 EUR
Pire transaction:
-8.01 EUR
Bénéfice brut:
820.53 EUR (71 571 pips)
Perte brute:
-477.23 EUR (29 636 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (9.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
14.90 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
5.68%
Charge de dépôt maximale:
19.64%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
19.51
Longs trades:
1 056 (56.02%)
Courts trades:
829 (43.98%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
0.18 EUR
Bénéfice moyen:
0.58 EUR
Perte moyenne:
-1.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-5.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-17.26 EUR (5)
Croissance mensuelle:
4.44%
Prévision annuelle:
52.03%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.89 EUR
Maximal:
17.60 EUR (5.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.74% (17.46 EUR)
Par fonds propres:
32.86% (85.03 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|426
|GBPCAD
|369
|EURSGD
|189
|EURAUD
|166
|GBPUSD
|160
|AUDCAD
|97
|EURGBP
|97
|CHFJPY
|77
|AUDNZD
|71
|USDCAD
|59
|XAUUSD
|56
|EURCHF
|30
|EURCAD
|29
|USDCHF
|23
|EURUSD
|20
|USDSGD
|11
|EURNZD
|3
|CADCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|80
|GBPCAD
|73
|EURSGD
|45
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|24
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|26
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|48
|EURCHF
|0
|EURCAD
|10
|USDCHF
|1
|EURUSD
|14
|USDSGD
|4
|EURNZD
|-3
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|7.6K
|EURSGD
|4K
|EURAUD
|4.2K
|GBPUSD
|2.5K
|AUDCAD
|1K
|EURGBP
|1.2K
|CHFJPY
|2.8K
|AUDNZD
|1.4K
|USDCAD
|695
|XAUUSD
|3.8K
|EURCHF
|106
|EURCAD
|875
|USDCHF
|184
|EURUSD
|684
|USDSGD
|311
|EURNZD
|-374
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +10.40 EUR
Pire transaction: -8 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +9.66 EUR
Perte consécutive maximale: -5.81 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.00 × 6
|
SCFMLimited-Live2
|1.40 × 15
|
ICMarkets-MT5
|1.41 × 22641
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.60 × 128
|
Exness-MT5Real12
|1.83 × 105
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|2.23 × 577
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 17901
|
GoMarkets-Live
|2.30 × 80
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 237
|
PrimeCodex-MT5
|2.44 × 195
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.61 × 118
|
Axiory-Live
|2.77 × 364
|
Exness-MT5Real8
|2.83 × 712
|
FusionMarkets-Demo
|2.84 × 37
|
Tradeview-Live
|2.97 × 156
|
VantageFX-Live
|3.00 × 13
147 plus...
Scalping de nuit sur un compte ECN. Les paires de trading les plus stables et les plus efficaces sont utilisées. Les nouvelles fondamentalement importantes (à la fois économiques et politiques) qui peuvent provoquer des mouvements de prix importants sont prises en compte. La négociation s'effectue sans martingale. Chaque ordre a son propre stop loss fixe (un stop loss virtuel est appliqué à peu près au moment du roulement en raison de spreads considérablement accrus) et un take profit. Pour de meilleurs résultats, la copie est recommandée uniquement sur les comptes ECN des courtiers avec de faibles écarts.
Due to the Christmas and New Year holidays, trading will be suspended until approximately January 6.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
Las ganancias son totalmente diferente a lo que se refleja en la cuentas
Very low profit % that is eaten by slippage
Seems to be good, but not active enough for me.
A good signal and excellent support for the author
Ерунда!!! Никому не советую! Проскальзывание не даст вам заработать!
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note