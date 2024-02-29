SignauxSections
Roman Kartezhnikov

Scalp IC Markets MT5

Roman Kartezhnikov
7 avis
Fiabilité
198 semaines
2 / 6.9K USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2021 580%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 885
Bénéfice trades:
1 410 (74.80%)
Perte trades:
475 (25.20%)
Meilleure transaction:
10.40 EUR
Pire transaction:
-8.01 EUR
Bénéfice brut:
820.53 EUR (71 571 pips)
Perte brute:
-477.23 EUR (29 636 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (9.66 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
14.90 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
5.68%
Charge de dépôt maximale:
19.64%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
19.51
Longs trades:
1 056 (56.02%)
Courts trades:
829 (43.98%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
0.18 EUR
Bénéfice moyen:
0.58 EUR
Perte moyenne:
-1.00 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-5.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-17.26 EUR (5)
Croissance mensuelle:
4.44%
Prévision annuelle:
52.03%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.89 EUR
Maximal:
17.60 EUR (5.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.74% (17.46 EUR)
Par fonds propres:
32.86% (85.03 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 426
GBPCAD 369
EURSGD 189
EURAUD 166
GBPUSD 160
AUDCAD 97
EURGBP 97
CHFJPY 77
AUDNZD 71
USDCAD 59
XAUUSD 56
EURCHF 30
EURCAD 29
USDCHF 23
EURUSD 20
USDSGD 11
EURNZD 3
CADCHF 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 80
GBPCAD 73
EURSGD 45
EURAUD 41
GBPUSD 24
AUDCAD 3
EURGBP 16
CHFJPY 26
AUDNZD 4
USDCAD 4
XAUUSD 48
EURCHF 0
EURCAD 10
USDCHF 1
EURUSD 14
USDSGD 4
EURNZD -3
CADCHF 0
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 11K
GBPCAD 7.6K
EURSGD 4K
EURAUD 4.2K
GBPUSD 2.5K
AUDCAD 1K
EURGBP 1.2K
CHFJPY 2.8K
AUDNZD 1.4K
USDCAD 695
XAUUSD 3.8K
EURCHF 106
EURCAD 875
USDCHF 184
EURUSD 684
USDSGD 311
EURNZD -374
CADCHF 3
AUDUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.40 EUR
Pire transaction: -8 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +9.66 EUR
Perte consécutive maximale: -5.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.00 × 6
SCFMLimited-Live2
1.40 × 15
ICMarkets-MT5
1.41 × 22641
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.60 × 128
Exness-MT5Real12
1.83 × 105
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real3
2.23 × 577
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 17901
GoMarkets-Live
2.30 × 80
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.43 × 237
PrimeCodex-MT5
2.44 × 195
FXView-Live
2.55 × 11
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.61 × 118
Axiory-Live
2.77 × 364
Exness-MT5Real8
2.83 × 712
FusionMarkets-Demo
2.84 × 37
Tradeview-Live
2.97 × 156
VantageFX-Live
3.00 × 13
147 plus...
Scalping de nuit sur un compte ECN. Les paires de trading les plus stables et les plus efficaces sont utilisées. Les nouvelles fondamentalement importantes (à la fois économiques et politiques) qui peuvent provoquer des mouvements de prix importants sont prises en compte. La négociation s'effectue sans martingale. Chaque ordre a son propre stop loss fixe (un stop loss virtuel est appliqué à peu près au moment du roulement en raison de spreads considérablement accrus) et un take profit. Pour de meilleurs résultats, la copie est recommandée uniquement sur les comptes ECN des courtiers avec de faibles écarts.


Note moyenne:
Adrian Renato Ramon Pacahuala
448
Adrian Renato Ramon Pacahuala 2024.02.29 20:08 
 

Las ganancias son totalmente diferente a lo que se refleja en la cuentas

Petr Kocarek
230
Petr Kocarek 2024.02.28 13:33   

Very low profit % that is eaten by slippage

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.02.16 15:52 
 

Seems to be good, but not active enough for me.

Richonok
61
Richonok 2023.05.24 01:03 
 

A good signal and excellent support for the author

stas_
173
stas_ 2022.12.27 16:13 
 

Ерунда!!! Никому не советую! Проскальзывание не даст вам заработать!

Stepan Moiseev
3685
Stepan Moiseev 2022.10.07 00:54 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

mt4_jupo
1787
mt4_jupo 2022.07.06 08:24 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

2025.03.20 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.24 04:17 2024.12.24 04:17:23  

Due to the Christmas and New Year holidays, trading will be suspended until approximately January 6.

2024.11.11 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.21 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.12 23:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.12 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.01.08 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.19 01:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:02  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

2023.04.11 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.11 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.09 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
