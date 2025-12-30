SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 avis
111 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
551
Bénéfice trades:
311 (56.44%)
Perte trades:
240 (43.56%)
Meilleure transaction:
80.50 USD
Pire transaction:
-49.97 USD
Bénéfice brut:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Perte brute:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (345.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
400.27 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
3.15
Longs trades:
424 (76.95%)
Courts trades:
127 (23.05%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
15.28 USD
Perte moyenne:
-12.74 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-225.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-225.79 USD (24)
Croissance mensuelle:
9.39%
Prévision annuelle:
113.94%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.47 USD
Maximal:
537.27 USD (21.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.90% (536.95 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.50 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +345.64 USD
Perte consécutive maximale: -225.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 plus...
Aucun avis
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
