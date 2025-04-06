SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RAZOR ICM
Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
0 avis
Fiabilité
148 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 955%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 454
Bénéfice trades:
1 078 (74.14%)
Perte trades:
376 (25.86%)
Meilleure transaction:
382.74 USD
Pire transaction:
-86.85 USD
Bénéfice brut:
4 861.83 USD (233 776 pips)
Perte brute:
-2 564.71 USD (185 480 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (58.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
494.97 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
37.49%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.41
Longs trades:
689 (47.39%)
Courts trades:
765 (52.61%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
4.51 USD
Perte moyenne:
-6.82 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-21.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-363.71 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.82%
Prévision annuelle:
46.36%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.41 USD
Maximal:
521.42 USD (26.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.09% (4.48 USD)
Par fonds propres:
10.77% (157.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 566
AUDCAD 364
AUDNZD 346
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 563
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 302
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 2.6K
AUDCAD 29K
AUDNZD -3.5K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +382.74 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +58.26 USD
Perte consécutive maximale: -21.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.50 × 163
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 174
84 plus...
Aucun avis
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
