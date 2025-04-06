Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 7 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 Exness-MT5Real7 0.00 × 33 TickmillEU-Live 0.10 × 10 RannForex-Server 0.18 × 11 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 FxPro-MT5 Live02 0.44 × 54 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 Darwinex-Live 0.50 × 163 AronGroups-Server 0.57 × 7 ECMarkets-Server 0.60 × 10 Exness-MT5Real8 0.65 × 540 DooTechnology-Live 0.73 × 252 OxSecurities-Live 0.82 × 11 CapitalPointTrading-MT5-4 0.88 × 17 StriforSVG-Live 0.90 × 51 Markets.com-Live 1.00 × 1 VTMarkets-Live 1.00 × 2 Exness-MT5Real12 1.00 × 59 Pepperstone-MT5-Live01 1.07 × 174 84 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou