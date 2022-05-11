Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RealmsTech-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 88 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 9 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.19 × 190 Eightcap-Live 0.22 × 18 Darwinex-Live 0.33 × 9 ICTrading-MT5-4 0.33 × 3 ICMarkets-MT5 0.63 × 8 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 FPMarketsLLC-Live 0.91 × 95 ICMarketsSC-MT5 1.05 × 574 Tickmill-Live 1.11 × 9 FPMarkets-Live 1.26 × 27 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 Alpari-MT5 1.60 × 75 VantageFX-Live 1.87 × 23 DerivSVG-Server 2.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 2.00 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 2.02 × 11477 ArumTrade-Server 2.18 × 11 FusionMarkets-Live 2.30 × 2211 Exness-MT5Real5 3.27 × 3696 ICMarketsSC-MT5-2 3.45 × 3603 26 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou