Valeriia Mishchenko

Crypto Trading Pepper

Valeriia Mishchenko
0 avis
Fiabilité
178 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 2 303%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 482
Bénéfice trades:
695 (46.89%)
Perte trades:
787 (53.10%)
Meilleure transaction:
4 980.80 USD
Pire transaction:
-1 824.83 USD
Bénéfice brut:
440 690.60 USD (74 213 050 pips)
Perte brute:
-340 353.67 USD (57 417 090 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (19 284.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 625.88 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
51.33%
Charge de dépôt maximale:
100.16%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
3.60
Longs trades:
790 (53.31%)
Courts trades:
692 (46.69%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
67.70 USD
Bénéfice moyen:
634.09 USD
Perte moyenne:
-432.47 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-6 744.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 043.21 USD (13)
Croissance mensuelle:
9.16%
Prévision annuelle:
111.10%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
425.30 USD
Maximal:
27 850.03 USD (24.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.97% (12 496.27 USD)
Par fonds propres:
7.73% (1 888.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1232
ETHUSD 246
GBPUSD 1
XAUUSD 1
AUDNZD 1
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 62K
ETHUSD 39K
GBPUSD 0
XAUUSD 20
AUDNZD 1
NZDCAD 11
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 16M
ETHUSD 446K
GBPUSD 31
XAUUSD 130
AUDNZD 19
NZDCAD 59
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 980.80 USD
Pire transaction: -1 825 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +19 284.69 USD
Perte consécutive maximale: -6 744.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 88
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 9
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 574
Tickmill-Live
1.11 × 9
FPMarkets-Live
1.26 × 27
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Alpari-MT5
1.60 × 75
VantageFX-Live
1.87 × 23
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
2.02 × 11477
ArumTrade-Server
2.18 × 11
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.27 × 3696
ICMarketsSC-MT5-2
3.45 × 3603
26 plus...
Aucun avis
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 08:23
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
