SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SFE Impulse
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3 avis
Fiabilité
108 semaines
1 / 96K USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 273%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
632
Bénéfice trades:
389 (61.55%)
Perte trades:
243 (38.45%)
Meilleure transaction:
30.80 EUR
Pire transaction:
-51.88 EUR
Bénéfice brut:
5 100.57 EUR (13 654 516 pips)
Perte brute:
-3 090.25 EUR (9 532 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (293.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
293.01 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
11.31%
Charge de dépôt maximale:
4.13%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.80
Longs trades:
376 (59.49%)
Courts trades:
256 (40.51%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
3.18 EUR
Bénéfice moyen:
13.11 EUR
Perte moyenne:
-12.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-210.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-346.57 EUR (12)
Croissance mensuelle:
9.23%
Prévision annuelle:
112.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.01 EUR
Maximal:
346.57 EUR (14.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.82% (346.57 EUR)
Par fonds propres:
4.80% (49.87 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 346
BTCUSD 286
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 719
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 480K
BTCUSD 3.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.80 EUR
Pire transaction: -52 EUR
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +293.01 EUR
Perte consécutive maximale: -210.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
12.01 × 90
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
3 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

Note moyenne:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 14:02
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SFE Impulse
100 USD par mois
273%
1
96K
USD
2.1K
EUR
108
100%
632
61%
11%
1.65
3.18
EUR
20%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.