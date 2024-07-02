- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
632
Bénéfice trades:
389 (61.55%)
Perte trades:
243 (38.45%)
Meilleure transaction:
30.80 EUR
Pire transaction:
-51.88 EUR
Bénéfice brut:
5 100.57 EUR (13 654 516 pips)
Perte brute:
-3 090.25 EUR (9 532 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (293.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
293.01 EUR (26)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
11.31%
Charge de dépôt maximale:
4.13%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.80
Longs trades:
376 (59.49%)
Courts trades:
256 (40.51%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
3.18 EUR
Bénéfice moyen:
13.11 EUR
Perte moyenne:
-12.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-210.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-346.57 EUR (12)
Croissance mensuelle:
9.23%
Prévision annuelle:
112.03%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.01 EUR
Maximal:
346.57 EUR (14.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.82% (346.57 EUR)
Par fonds propres:
4.80% (49.87 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|346
|BTCUSD
|286
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|719
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|480K
|BTCUSD
|3.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +30.80 EUR
Pire transaction: -52 EUR
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +293.01 EUR
Perte consécutive maximale: -210.91 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.01 × 90
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
3 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。