Signaux / MetaTrader 4 / Night Hunter Best Pairs MinPriceRange 15
Valeriia Mishchenko

Night Hunter Best Pairs MinPriceRange 15

Valeriia Mishchenko
0 avis
Fiabilité
224 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2021 65%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
894
Bénéfice trades:
605 (67.67%)
Perte trades:
289 (32.33%)
Meilleure transaction:
18.72 AUD
Pire transaction:
-37.70 AUD
Bénéfice brut:
519.60 AUD (26 818 pips)
Perte brute:
-549.29 AUD (20 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (14.78 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
32.92 AUD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
5.47%
Charge de dépôt maximale:
38.87%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
384 (42.95%)
Courts trades:
510 (57.05%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.03 AUD
Bénéfice moyen:
0.86 AUD
Perte moyenne:
-1.90 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-38.79 AUD)
Perte consécutive maximale:
-62.81 AUD (3)
Croissance mensuelle:
9.62%
Prévision annuelle:
116.68%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.76 AUD
Maximal:
157.31 AUD (106.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.55% (157.31 AUD)
Par fonds propres:
24.52% (54.98 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 323
GBPUSD 306
AUDCAD 233
EURCHF 32
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -34
GBPUSD 4
AUDCAD 8
EURCHF -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.7K
GBPUSD 3.3K
AUDCAD 1.8K
EURCHF 76
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.72 AUD
Pire transaction: -38 AUD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +14.78 AUD
Perte consécutive maximale: -38.79 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 4
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarketsSC-Live20
0.63 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.71 × 72
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 10
RoboForex-Prime
0.82 × 51
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
AxionTrade-Live
1.06 × 17
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.33 × 21
ICMarketsSC-Live31
1.38 × 8
69 plus...
Aucun avis
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 03:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 20:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 02:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.22 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 04:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.14 21:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 23:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.21 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.18 21:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.16 23:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.