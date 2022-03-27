- Croissance
Trades:
963
Bénéfice trades:
603 (62.61%)
Perte trades:
360 (37.38%)
Meilleure transaction:
8.27 AUD
Pire transaction:
-11.76 AUD
Bénéfice brut:
565.96 AUD (57 259 pips)
Perte brute:
-557.78 AUD (49 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (19.06 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.06 AUD (19)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
11.84%
Charge de dépôt maximale:
22.02%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
472 (49.01%)
Courts trades:
491 (50.99%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.01 AUD
Bénéfice moyen:
0.94 AUD
Perte moyenne:
-1.55 AUD
Pertes consécutives maximales:
8 (-9.87 AUD)
Perte consécutive maximale:
-16.90 AUD (2)
Croissance mensuelle:
5.04%
Prévision annuelle:
61.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.17 AUD
Maximal:
114.54 AUD (75.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.45% (114.54 AUD)
Par fonds propres:
16.66% (11.87 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURNZD
|197
|GBPCAD
|138
|EURGBP
|135
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|117
|AUDCAD
|112
|EURAUD
|82
|GBPAUD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|2
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|-11
|AUDNZD
|-3
|NZDCAD
|-21
|AUDCAD
|-5
|EURAUD
|8
|GBPAUD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|1.9K
|GBPCAD
|3.3K
|EURGBP
|-329
|AUDNZD
|506
|NZDCAD
|-1.7K
|AUDCAD
|107
|EURAUD
|1.8K
|GBPAUD
|2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +8.27 AUD
Pire transaction: -12 AUD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +19.06 AUD
Perte consécutive maximale: -9.87 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.25 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.57 × 97
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.70 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|1.22 × 218
|
ICMarketsSC-Live33
|1.24 × 25
|
ICMarketsSC-Live32
|1.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|1.35 × 132
|
ICMarketsSC-Live26
|1.51 × 130
|
Pepperstone-Edge11
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 71
|
CapitalIndexGlobal-Live
|2.33 × 3
|
XMGlobal-Real 251
|2.50 × 2
|
Axi-US02-Live
|2.81 × 549
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.22 × 78
|
EightcapLtd-Real2
|3.35 × 17
Signal running Evening Scalper Pro on all supported pairs
