SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Night Hunter Pro 9 Pairs
Valeriia Mishchenko

Night Hunter Pro 9 Pairs

Valeriia Mishchenko
0 avis
Fiabilité
257 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2020 156%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 992
Bénéfice trades:
1 354 (67.97%)
Perte trades:
638 (32.03%)
Meilleure transaction:
18.68 AUD
Pire transaction:
-22.78 AUD
Bénéfice brut:
881.77 AUD (76 033 pips)
Perte brute:
-725.53 AUD (52 521 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (10.12 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.47 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
7.35%
Charge de dépôt maximale:
18.37%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
805 (40.41%)
Courts trades:
1 187 (59.59%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.08 AUD
Bénéfice moyen:
0.65 AUD
Perte moyenne:
-1.14 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-5.43 AUD)
Perte consécutive maximale:
-37.47 AUD (4)
Croissance mensuelle:
7.07%
Prévision annuelle:
85.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.54 AUD
Maximal:
62.06 AUD (21.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.94% (62.06 AUD)
Par fonds propres:
11.41% (12.18 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 387
CHFJPY 307
EURCAD 284
GBPUSD 225
AUDCAD 214
EURAUD 185
EURCHF 167
USDCAD 132
USDCHF 91
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 37
CHFJPY 23
EURCAD 30
GBPUSD -5
AUDCAD 4
EURAUD 10
EURCHF -6
USDCAD 11
USDCHF 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.8K
CHFJPY 5.2K
EURCAD 5K
GBPUSD 809
AUDCAD 1.8K
EURAUD 2.5K
EURCHF 382
USDCAD 1.8K
USDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.68 AUD
Pire transaction: -23 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +10.12 AUD
Perte consécutive maximale: -5.43 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.24 × 169
TMGM.TradeMax-Live4
0.33 × 3
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarketsSC-Live03
0.60 × 65
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
AudentiaCapital-Live
0.79 × 58
ICMarkets-Live06
0.81 × 309
ICMarketsSC-Live19
0.86 × 97
ICMarketsSC-Live23
0.87 × 869
112 plus...
Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever

EURUSD + EURCHF + USDCAD
Aucun avis
2025.04.15 20:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 02:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 00:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.03 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 01:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 22:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.14 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.11 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.07 13:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2023.04.05 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.04.04 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.03.19 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.02.14 22:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.02.14 04:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.09 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.29 02:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
