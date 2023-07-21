SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 avis
Fiabilité
122 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 203%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
823
Bénéfice trades:
569 (69.13%)
Perte trades:
254 (30.86%)
Meilleure transaction:
151.81 USD
Pire transaction:
-41.39 USD
Bénéfice brut:
2 289.15 USD (76 219 pips)
Perte brute:
-1 224.55 USD (58 628 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (23.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
156.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
43.01%
Charge de dépôt maximale:
143.44%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.14
Longs trades:
403 (48.97%)
Courts trades:
420 (51.03%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
1.29 USD
Bénéfice moyen:
4.02 USD
Perte moyenne:
-4.82 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-149.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-149.01 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.44%
Prévision annuelle:
29.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
149.01 USD (12.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.77% (109.72 USD)
Par fonds propres:
72.56% (474.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 203
NZDCAD 201
USDCAD 156
NZDUSD 147
AUDNZD 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 294
NZDCAD 248
USDCAD 180
NZDUSD 231
AUDNZD 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 4.3K
USDCAD 5.9K
NZDUSD 2K
AUDNZD 3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +151.81 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +23.51 USD
Perte consécutive maximale: -149.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICEMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
2023.09.29 04:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.