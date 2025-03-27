Devises / DYAI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DYAI: Dyadic International Inc
1.07 USD 0.08 (8.08%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DYAI a changé de 8.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.98 et à un maximum de 1.09.
Suivez la dynamique Dyadic International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DYAI Nouvelles
- Dyadic à la conférence virtuelle Small-Cap : Changement stratégique de revenus
- Dyadic at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Revenue Shift
- Craig-Hallum initiates Dyadic International stock with Buy rating
- Dyadic International, Inc. (DYAI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dyadic International Narrows Q2 Loss
- Earnings call transcript: Dyadic Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- Dyadic International prices $5.75 million public offering
- Dyadic International prices public offering of 6 million shares
- Dyadic International launches public offering of common stock
- Dyadic International receives Nasdaq notice for minimum bid price deficiency
- Dyadic rebrands as Applied BioSolutions to focus on commercial growth
- Dyadic International shareholders approve board proposals at annual meeting
- Dyadic appoints new president to drive growth
- Dyadic Reports First Quarter 2025 Financial Results and Highlights of Recent Company Progress
- Dyadic International, Inc. (DYAI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.98 1.09
Range Annuel
0.71 2.20
- Clôture Précédente
- 0.99
- Ouverture
- 1.01
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Plus Bas
- 0.98
- Plus Haut
- 1.09
- Volume
- 341
- Changement quotidien
- 8.08%
- Changement Mensuel
- 17.58%
- Changement à 6 Mois
- -21.90%
- Changement Annuel
- 4.90%
20 septembre, samedi