Valute / DYAI
DYAI: Dyadic International Inc
1.07 USD 0.08 (8.08%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DYAI ha avuto una variazione del 8.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.98 e ad un massimo di 1.09.
Segui le dinamiche di Dyadic International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.98 1.09
Intervallo Annuale
0.71 2.20
- Chiusura Precedente
- 0.99
- Apertura
- 1.01
- Bid
- 1.07
- Ask
- 1.37
- Minimo
- 0.98
- Massimo
- 1.09
- Volume
- 341
- Variazione giornaliera
- 8.08%
- Variazione Mensile
- 17.58%
- Variazione Semestrale
- -21.90%
- Variazione Annuale
- 4.90%
21 settembre, domenica