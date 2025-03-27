Валюты / DYAI
DYAI: Dyadic International Inc
0.99 USD 0.02 (2.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DYAI за сегодня изменился на 2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.96, а максимальная — 1.03.
Следите за динамикой Dyadic International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.96 1.03
Годовой диапазон
0.71 2.20
- Предыдущее закрытие
- 0.97
- Open
- 0.98
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Low
- 0.96
- High
- 1.03
- Объем
- 222
- Дневное изменение
- 2.06%
- Месячное изменение
- 8.79%
- 6-месячное изменение
- -27.74%
- Годовое изменение
- -2.94%
