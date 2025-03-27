КотировкиРазделы
DYAI: Dyadic International Inc

0.99 USD 0.02 (2.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DYAI за сегодня изменился на 2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.96, а максимальная — 1.03.

Новости DYAI

Дневной диапазон
0.96 1.03
Годовой диапазон
0.71 2.20
Предыдущее закрытие
0.97
Open
0.98
Bid
0.99
Ask
1.29
Low
0.96
High
1.03
Объем
222
Дневное изменение
2.06%
Месячное изменение
8.79%
6-месячное изменение
-27.74%
Годовое изменение
-2.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.