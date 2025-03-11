- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
Le taux de change de DFEN a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.10 et à un maximum de 68.20.
Suivez la dynamique Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEN Nouvelles
- DFEN: The Narrative Has Changed, Strong Buy (NYSEARCA:DFEN)
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- XAR Vs. DFEN: Defense ETFs Amid The Putin–Trump–Zelenskyy Triangulation (NYSEARCA:DFEN)
- 4 Leveraged ETFs With Double-Digit Gains in July
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Potential Opportunity In Aerospace As Defence Spending Rises
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Geopolitical Rifts Drive Defense Theme
- DFEN: Defending The US Can Boost This Leveraged ETF (NYSEARCA:DFEN)
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Trailblazing Through Tariff Turmoil
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- DFEN Is A Buy Due To Global Factors (NYSEARCA:DFEN)
- In Defense Of Higher Spending: Geopolitics Creates Secular Opportunities
- Surge In War Spending Sends European Defense Stocks Soaring
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFEN aujourd'hui ?
L'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares est cotée à 65.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.31%, a clôturé hier à 65.30 et son volume d'échange a atteint 410. Le graphique en temps réel du cours de DFEN présente ces mises à jour.
L'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares verse-t-elle des dividendes ?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares est actuellement valorisé à 65.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 84.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFEN.
Comment acheter des actions DFEN ?
Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares au cours actuel de 65.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.10 ou de 65.40, le 410 et le -4.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFEN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFEN ?
Investir dans Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.63 - 68.20 et le prix actuel 65.10. Beaucoup comparent 13.81% et 116.06% avant de passer des ordres à 65.10 ou 65.40. Consultez le graphique du cours de DFEN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ?
Le cours le plus élevé de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares l'année dernière était 68.20. Au cours de 17.63 - 68.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 65.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ?
Le cours le plus bas de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) sur l'année a été 17.63. Sa comparaison avec 65.10 et 17.63 - 68.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFEN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFEN a-t-elle été divisée ?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 65.30 et 84.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 65.30
- Ouverture
- 67.95
- Bid
- 65.10
- Ask
- 65.40
- Plus Bas
- 64.10
- Plus Haut
- 68.20
- Volume
- 410
- Changement quotidien
- -0.31%
- Changement Mensuel
- 13.81%
- Changement à 6 Mois
- 116.06%
- Changement Annuel
- 84.94%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8