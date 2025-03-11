CotationsSections
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

65.10 USD 0.20 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DFEN a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.10 et à un maximum de 68.20.

Suivez la dynamique Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DFEN aujourd'hui ?

L'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares est cotée à 65.10 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.31%, a clôturé hier à 65.30 et son volume d'échange a atteint 410. Le graphique en temps réel du cours de DFEN présente ces mises à jour.

L'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares verse-t-elle des dividendes ?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares est actuellement valorisé à 65.10. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 84.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFEN.

Comment acheter des actions DFEN ?

Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares au cours actuel de 65.10. Les ordres sont généralement placés à proximité de 65.10 ou de 65.40, le 410 et le -4.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFEN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DFEN ?

Investir dans Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.63 - 68.20 et le prix actuel 65.10. Beaucoup comparent 13.81% et 116.06% avant de passer des ordres à 65.10 ou 65.40. Consultez le graphique du cours de DFEN en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ?

Le cours le plus élevé de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares l'année dernière était 68.20. Au cours de 17.63 - 68.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 65.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ?

Le cours le plus bas de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) sur l'année a été 17.63. Sa comparaison avec 65.10 et 17.63 - 68.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFEN sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DFEN a-t-elle été divisée ?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 65.30 et 84.94% après les opérations sur titres.

Range quotidien
64.10 68.20
Range Annuel
17.63 68.20
Clôture Précédente
65.30
Ouverture
67.95
Bid
65.10
Ask
65.40
Plus Bas
64.10
Plus Haut
68.20
Volume
410
Changement quotidien
-0.31%
Changement Mensuel
13.81%
Changement à 6 Mois
116.06%
Changement Annuel
84.94%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8