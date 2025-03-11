КотировкиРазделы
Валюты / DFEN
Назад в Рынок акций США

DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

65.10 USD 0.20 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFEN за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.10, а максимальная — 68.20.

Следите за динамикой Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DFEN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFEN сегодня?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) сегодня оценивается на уровне 65.10. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 65.30, а торговый объем достиг 410. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFEN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 65.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 84.94% и USD. Отслеживайте движения DFEN на графике в реальном времени.

Как купить акции DFEN?

Вы можете купить акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) по текущей цене 65.10. Ордера обычно размещаются около 65.10 или 65.40, тогда как 410 и -4.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFEN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFEN?

Инвестирование в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 17.63 - 68.20 и текущей цены 65.10. Многие сравнивают 13.81% и 116.06% перед размещением ордеров на 65.10 или 65.40. Изучайте ежедневные изменения цены DFEN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) за последний год составила 68.20. Акции заметно колебались в пределах 17.63 - 68.20, сравнение с 65.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) за год составила 17.63. Сравнение с текущими 65.10 и 17.63 - 68.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFEN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFEN?

В прошлом Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.30 и 84.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
64.10 68.20
Годовой диапазон
17.63 68.20
Предыдущее закрытие
65.30
Open
67.95
Bid
65.10
Ask
65.40
Low
64.10
High
68.20
Объем
410
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
13.81%
6-месячное изменение
116.06%
Годовое изменение
84.94%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8