DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
Курс DFEN за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.10, а максимальная — 68.20.
Следите за динамикой Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFEN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFEN сегодня?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) сегодня оценивается на уровне 65.10. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 65.30, а торговый объем достиг 410. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFEN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 65.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 84.94% и USD. Отслеживайте движения DFEN на графике в реальном времени.
Как купить акции DFEN?
Вы можете купить акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) по текущей цене 65.10. Ордера обычно размещаются около 65.10 или 65.40, тогда как 410 и -4.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFEN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFEN?
Инвестирование в Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 17.63 - 68.20 и текущей цены 65.10. Многие сравнивают 13.81% и 116.06% перед размещением ордеров на 65.10 или 65.40. Изучайте ежедневные изменения цены DFEN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) за последний год составила 68.20. Акции заметно колебались в пределах 17.63 - 68.20, сравнение с 65.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) за год составила 17.63. Сравнение с текущими 65.10 и 17.63 - 68.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFEN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFEN?
В прошлом Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.30 и 84.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.30
- Open
- 67.95
- Bid
- 65.10
- Ask
- 65.40
- Low
- 64.10
- High
- 68.20
- Объем
- 410
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 13.81%
- 6-месячное изменение
- 116.06%
- Годовое изменение
- 84.94%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8