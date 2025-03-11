KurseKategorien
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

68.92 USD 3.82 (5.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DFEN hat sich für heute um 5.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.36 bis zu einem Hoch von 69.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

DFEN News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DFEN heute?

Die Aktie von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) notiert heute bei 68.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 65.10 und das Handelsvolumen erreichte 651. Das Live-Chart von DFEN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DFEN Dividenden?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares wird derzeit mit 68.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 95.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFEN zu verfolgen.

Wie kaufe ich DFEN-Aktien?

Sie können Aktien von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) zum aktuellen Kurs von 68.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.92 oder 69.22 platziert, während 651 und 5.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFEN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DFEN-Aktien?

Bei einer Investition in Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares müssen die jährliche Spanne 17.63 - 69.08 und der aktuelle Kurs 68.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 20.49% und 128.74%, bevor sie Orders zu 68.92 oder 69.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFEN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Der höchste Kurs von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) im vergangenen Jahr lag bei 69.08. Innerhalb von 17.63 - 69.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 65.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) im Laufe des Jahres betrug 17.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.92 und der Spanne 17.63 - 69.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFEN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DFEN statt?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 65.10 und 95.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
65.36 69.08
Jahresspanne
17.63 69.08
Vorheriger Schlusskurs
65.10
Eröffnung
65.43
Bid
68.92
Ask
69.22
Tief
65.36
Hoch
69.08
Volumen
651
Tagesänderung
5.87%
Monatsänderung
20.49%
6-Monatsänderung
128.74%
Jahresänderung
95.80%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8