DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
Der Wechselkurs von DFEN hat sich für heute um 5.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.36 bis zu einem Hoch von 69.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEN News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFEN heute?
Die Aktie von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) notiert heute bei 68.92. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.87% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 65.10 und das Handelsvolumen erreichte 651. Das Live-Chart von DFEN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFEN Dividenden?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares wird derzeit mit 68.92 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 95.80% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFEN zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFEN-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) zum aktuellen Kurs von 68.92 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.92 oder 69.22 platziert, während 651 und 5.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFEN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFEN-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares müssen die jährliche Spanne 17.63 - 69.08 und der aktuelle Kurs 68.92 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 20.49% und 128.74%, bevor sie Orders zu 68.92 oder 69.22 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFEN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) im vergangenen Jahr lag bei 69.08. Innerhalb von 17.63 - 69.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 65.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) im Laufe des Jahres betrug 17.63. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.92 und der Spanne 17.63 - 69.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFEN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFEN statt?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 65.10 und 95.80% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.10
- Eröffnung
- 65.43
- Bid
- 68.92
- Ask
- 69.22
- Tief
- 65.36
- Hoch
- 69.08
- Volumen
- 651
- Tagesänderung
- 5.87%
- Monatsänderung
- 20.49%
- 6-Monatsänderung
- 128.74%
- Jahresänderung
- 95.80%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8