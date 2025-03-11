- 概要
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
DFENの今日の為替レートは、3.35%変化しました。日中、通貨は1あたり65.36の安値と67.97の高値で取引されました。
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DFEN News
よくあるご質問
DFEN株の現在の価格は？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株価は本日67.28です。3.35%内で取引され、前日の終値は65.10、取引量は403に達しました。DFENのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの現在の価格は67.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は91.14%やUSDにも注目します。DFENの動きはライブチャートで確認できます。
DFEN株を買う方法は？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株は現在67.28で購入可能です。注文は通常67.28または67.58付近で行われ、403や2.83%が市場の動きを示します。DFENの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFEN株に投資する方法は？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesへの投資では、年間の値幅17.63 - 68.20と現在の67.28を考慮します。注文は多くの場合67.28や67.58で行われる前に、17.62%や123.30%と比較されます。DFENの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの過去1年の最高値は68.20でした。17.63 - 68.20内で株価は大きく変動し、65.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares(DFEN)の年間最安値は17.63でした。現在の67.28や17.63 - 68.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFENの動きはライブチャートで確認できます。
DFENの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、65.10、91.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 65.10
- 始値
- 65.43
- 買値
- 67.28
- 買値
- 67.58
- 安値
- 65.36
- 高値
- 67.97
- 出来高
- 403
- 1日の変化
- 3.35%
- 1ヶ月の変化
- 17.62%
- 6ヶ月の変化
- 123.30%
- 1年の変化
- 91.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8