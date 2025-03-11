クォートセクション
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

67.28 USD 2.18 (3.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFENの今日の為替レートは、3.35%変化しました。日中、通貨は1あたり65.36の安値と67.97の高値で取引されました。

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFEN株の現在の価格は？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株価は本日67.28です。3.35%内で取引され、前日の終値は65.10、取引量は403に達しました。DFENのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株は配当を出しますか？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの現在の価格は67.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は91.14%やUSDにも注目します。DFENの動きはライブチャートで確認できます。

DFEN株を買う方法は？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株は現在67.28で購入可能です。注文は通常67.28または67.58付近で行われ、403や2.83%が市場の動きを示します。DFENの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFEN株に投資する方法は？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesへの投資では、年間の値幅17.63 - 68.20と現在の67.28を考慮します。注文は多くの場合67.28や67.58で行われる前に、17.62%や123.30%と比較されます。DFENの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株の最高値は？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの過去1年の最高値は68.20でした。17.63 - 68.20内で株価は大きく変動し、65.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesの株の最低値は？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares(DFEN)の年間最安値は17.63でした。現在の67.28や17.63 - 68.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFENの動きはライブチャートで確認できます。

DFENの株式分割はいつ行われましたか？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、65.10、91.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
65.36 67.97
1年のレンジ
17.63 68.20
以前の終値
65.10
始値
65.43
買値
67.28
買値
67.58
安値
65.36
高値
67.97
出来高
403
1日の変化
3.35%
1ヶ月の変化
17.62%
6ヶ月の変化
123.30%
1年の変化
91.14%
