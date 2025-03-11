- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
Il tasso di cambio DFEN ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.10 e ad un massimo di 68.20.
Segui le dinamiche di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEN News
- DFEN: The Narrative Has Changed, Strong Buy (NYSEARCA:DFEN)
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- XAR Vs. DFEN: Defense ETFs Amid The Putin–Trump–Zelenskyy Triangulation (NYSEARCA:DFEN)
- 4 Leveraged ETFs With Double-Digit Gains in July
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Potential Opportunity In Aerospace As Defence Spending Rises
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Geopolitical Rifts Drive Defense Theme
- DFEN: Defending The US Can Boost This Leveraged ETF (NYSEARCA:DFEN)
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Trailblazing Through Tariff Turmoil
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- DFEN Is A Buy Due To Global Factors (NYSEARCA:DFEN)
- In Defense Of Higher Spending: Geopolitics Creates Secular Opportunities
- Surge In War Spending Sends European Defense Stocks Soaring
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFEN oggi?
Oggi le azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares sono prezzate a 65.10. Viene scambiato all'interno di -0.31%, la chiusura di ieri è stata 65.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 410. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares pagano dividendi?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares è attualmente valutato a 65.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 84.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEN.
Come acquistare azioni DFEN?
Puoi acquistare azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares al prezzo attuale di 65.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 65.10 o 65.40, mentre 410 e -4.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFEN?
Investire in Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares implica considerare l'intervallo annuale 17.63 - 68.20 e il prezzo attuale 65.10. Molti confrontano 13.81% e 116.06% prima di effettuare ordini su 65.10 o 65.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
Il prezzo massimo di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares nell'ultimo anno è stato 68.20. All'interno di 17.63 - 68.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 65.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
Il prezzo più basso di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) nel corso dell'anno è stato 17.63. Confrontandolo con gli attuali 65.10 e 17.63 - 68.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEN?
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 65.30 e 84.94%.
- Chiusura Precedente
- 65.30
- Apertura
- 67.95
- Bid
- 65.10
- Ask
- 65.40
- Minimo
- 64.10
- Massimo
- 68.20
- Volume
- 410
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- 13.81%
- Variazione Semestrale
- 116.06%
- Variazione Annuale
- 84.94%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8