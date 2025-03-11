QuotazioniSezioni
Valute / DFEN
Tornare a Azioni

DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

65.10 USD 0.20 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFEN ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 64.10 e ad un massimo di 68.20.

Segui le dinamiche di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DFEN News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFEN oggi?

Oggi le azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares sono prezzate a 65.10. Viene scambiato all'interno di -0.31%, la chiusura di ieri è stata 65.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 410. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares pagano dividendi?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares è attualmente valutato a 65.10. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 84.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEN.

Come acquistare azioni DFEN?

Puoi acquistare azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares al prezzo attuale di 65.10. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 65.10 o 65.40, mentre 410 e -4.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFEN?

Investire in Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares implica considerare l'intervallo annuale 17.63 - 68.20 e il prezzo attuale 65.10. Molti confrontano 13.81% e 116.06% prima di effettuare ordini su 65.10 o 65.40. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Il prezzo massimo di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares nell'ultimo anno è stato 68.20. All'interno di 17.63 - 68.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 65.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Il prezzo più basso di Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) nel corso dell'anno è stato 17.63. Confrontandolo con gli attuali 65.10 e 17.63 - 68.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEN?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 65.30 e 84.94%.

Intervallo Giornaliero
64.10 68.20
Intervallo Annuale
17.63 68.20
Chiusura Precedente
65.30
Apertura
67.95
Bid
65.10
Ask
65.40
Minimo
64.10
Massimo
68.20
Volume
410
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
13.81%
Variazione Semestrale
116.06%
Variazione Annuale
84.94%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8