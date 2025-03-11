CotizacionesSecciones
DFEN
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

67.28 USD 2.18 (3.35%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DFEN de hoy ha cambiado un 3.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.36, mientras que el máximo ha alcanzado 67.97.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DFEN hoy?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) se evalúa hoy en 67.28. El instrumento se negocia dentro de 3.35%; el cierre de ayer ha sido 65.10 y el volumen comercial ha alcanzado 403. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFEN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares se evalúa actualmente en 67.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 91.14% y USD. Monitoree los movimientos de DFEN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DFEN?

Puede comprar acciones de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) al precio actual de 67.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 67.28 o 67.58, mientras que 403 y 2.83% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFEN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DFEN?

Invertir en Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares implica tener en cuenta el rango anual 17.63 - 68.20 y el precio actual 67.28. Muchos comparan 17.62% y 123.30% antes de colocar órdenes en 67.28 o 67.58. Estudie los cambios diarios de precios de DFEN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

El precio más alto de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) en el último año ha sido 68.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.63 - 68.20, una comparación con 65.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

El precio más bajo de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) para el año ha sido 17.63. La comparación con los actuales 67.28 y 17.63 - 68.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFEN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFEN?

En el pasado, Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 65.10 y 91.14% después de las acciones corporativas.

Rango diario
65.36 67.97
Rango anual
17.63 68.20
Cierres anteriores
65.10
Open
65.43
Bid
67.28
Ask
67.58
Low
65.36
High
67.97
Volumen
403
Cambio diario
3.35%
Cambio mensual
17.62%
Cambio a 6 meses
123.30%
Cambio anual
91.14%
