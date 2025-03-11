- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
A taxa do DFEN para hoje mudou para 5.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.36 e o mais alto foi 68.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEN Notícias
- DFEN: The Narrative Has Changed, Strong Buy (NYSEARCA:DFEN)
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- XAR Vs. DFEN: Defense ETFs Amid The Putin–Trump–Zelenskyy Triangulation (NYSEARCA:DFEN)
- 4 Leveraged ETFs With Double-Digit Gains in July
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Potential Opportunity In Aerospace As Defence Spending Rises
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Geopolitical Rifts Drive Defense Theme
- DFEN: Defending The US Can Boost This Leveraged ETF (NYSEARCA:DFEN)
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Trailblazing Through Tariff Turmoil
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- DFEN Is A Buy Due To Global Factors (NYSEARCA:DFEN)
- In Defense Of Higher Spending: Geopolitics Creates Secular Opportunities
- Surge In War Spending Sends European Defense Stocks Soaring
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFEN hoje?
Hoje Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) está avaliado em 68.40. O instrumento é negociado dentro de 5.07%, o fechamento de ontem foi 65.10, e o volume de negociação atingiu 551. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFEN em tempo real.
As ações de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares está avaliado em 68.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 94.32% e USD. Monitore os movimentos de DFEN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFEN?
Você pode comprar ações de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) pelo preço atual 68.40. Ordens geralmente são executadas perto de 68.40 ou 68.70, enquanto 551 e 4.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFEN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFEN?
Investir em Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares envolve considerar a faixa anual 17.63 - 68.20 e o preço atual 68.40. Muitos comparam 19.58% e 127.02% antes de enviar ordens em 68.40 ou 68.70. Estude as mudanças diárias de preço de DFEN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
O maior preço de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) no último ano foi 68.20. As ações oscilaram bastante dentro de 17.63 - 68.20, e a comparação com 65.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?
O menor preço de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) no ano foi 17.63. A comparação com o preço atual 68.40 e 17.63 - 68.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFEN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFEN?
No passado Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 65.10 e 94.32% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 65.10
- Open
- 65.43
- Bid
- 68.40
- Ask
- 68.70
- Low
- 65.36
- High
- 68.48
- Volume
- 551
- Mudança diária
- 5.07%
- Mudança mensal
- 19.58%
- Mudança de 6 meses
- 127.02%
- Mudança anual
- 94.32%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8