DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

68.40 USD 3.30 (5.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DFEN para hoje mudou para 5.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 65.36 e o mais alto foi 68.48.

Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DFEN Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DFEN hoje?

Hoje Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) está avaliado em 68.40. O instrumento é negociado dentro de 5.07%, o fechamento de ontem foi 65.10, e o volume de negociação atingiu 551. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFEN em tempo real.

As ações de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares pagam dividendos?

Atualmente Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares está avaliado em 68.40. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 94.32% e USD. Monitore os movimentos de DFEN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DFEN?

Você pode comprar ações de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) pelo preço atual 68.40. Ordens geralmente são executadas perto de 68.40 ou 68.70, enquanto 551 e 4.54% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFEN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DFEN?

Investir em Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares envolve considerar a faixa anual 17.63 - 68.20 e o preço atual 68.40. Muitos comparam 19.58% e 127.02% antes de enviar ordens em 68.40 ou 68.70. Estude as mudanças diárias de preço de DFEN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

O maior preço de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) no último ano foi 68.20. As ações oscilaram bastante dentro de 17.63 - 68.20, e a comparação com 65.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares?

O menor preço de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) no ano foi 17.63. A comparação com o preço atual 68.40 e 17.63 - 68.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFEN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFEN?

No passado Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 65.10 e 94.32% após os eventos corporativos.

Faixa diária
65.36 68.48
Faixa anual
17.63 68.48
Fechamento anterior
65.10
Open
65.43
Bid
68.40
Ask
68.70
Low
65.36
High
68.48
Volume
551
Mudança diária
5.07%
Mudança mensal
19.58%
Mudança de 6 meses
127.02%
Mudança anual
94.32%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8