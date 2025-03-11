报价部分
DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

67.28 USD 2.18 (3.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFEN汇率已更改3.35%。当日，交易品种以低点65.36和高点67.97进行交易。

关注Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFEN股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票今天的定价为67.28。它在3.35%范围内交易，昨天的收盘价为65.10，交易量达到403。DFEN的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares目前的价值为67.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注91.14%和USD。实时查看图表以跟踪DFEN走势。

如何购买DFEN股票？

您可以以67.28的当前价格购买Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票。订单通常设置在67.28或67.58附近，而403和2.83%显示市场活动。立即关注DFEN的实时图表更新。

如何投资DFEN股票？

投资Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares需要考虑年度范围17.63 - 68.20和当前价格67.28。许多人在以67.28或67.58下订单之前，会比较17.62%和。实时查看DFEN价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares的最高价格是68.20。在17.63 - 68.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares的绩效。

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares（DFEN）的最低价格为17.63。将其与当前的67.28和17.63 - 68.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFEN股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.10和91.14%中可见。

日范围
65.36 67.97
年范围
17.63 68.20
前一天收盘价
65.10
开盘价
65.43
卖价
67.28
买价
67.58
最低价
65.36
最高价
67.97
交易量
403
日变化
3.35%
月变化
17.62%
6个月变化
123.30%
年变化
91.14%
