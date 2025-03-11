DFEN: Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
今日DFEN汇率已更改3.35%。当日，交易品种以低点65.36和高点67.97进行交易。
关注Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFEN新闻
- DFEN: The Narrative Has Changed, Strong Buy (NYSEARCA:DFEN)
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- XAR Vs. DFEN: Defense ETFs Amid The Putin–Trump–Zelenskyy Triangulation (NYSEARCA:DFEN)
- 4 Leveraged ETFs With Double-Digit Gains in July
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- The Potential Opportunity In Aerospace As Defence Spending Rises
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Geopolitical Rifts Drive Defense Theme
- DFEN: Defending The US Can Boost This Leveraged ETF (NYSEARCA:DFEN)
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Trailblazing Through Tariff Turmoil
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- DFEN Is A Buy Due To Global Factors (NYSEARCA:DFEN)
- In Defense Of Higher Spending: Geopolitics Creates Secular Opportunities
- Surge In War Spending Sends European Defense Stocks Soaring
- From AI To Infrastructure: The 10 Investment Themes Defining The Next 5 Years
常见问题解答
DFEN股票今天的价格是多少？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票今天的定价为67.28。它在3.35%范围内交易，昨天的收盘价为65.10，交易量达到403。DFEN的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares目前的价值为67.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注91.14%和USD。实时查看图表以跟踪DFEN走势。
如何购买DFEN股票？
您可以以67.28的当前价格购买Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票。订单通常设置在67.28或67.58附近，而403和2.83%显示市场活动。立即关注DFEN的实时图表更新。
如何投资DFEN股票？
投资Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares需要考虑年度范围17.63 - 68.20和当前价格67.28。许多人在以67.28或67.58下订单之前，会比较17.62%和。实时查看DFEN价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares的最高价格是68.20。在17.63 - 68.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares的绩效。
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares（DFEN）的最低价格为17.63。将其与当前的67.28和17.63 - 68.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFEN股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.10和91.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.10
- 开盘价
- 65.43
- 卖价
- 67.28
- 买价
- 67.58
- 最低价
- 65.36
- 最高价
- 67.97
- 交易量
- 403
- 日变化
- 3.35%
- 月变化
- 17.62%
- 6个月变化
- 123.30%
- 年变化
- 91.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8